El aplastante informe de la FIFA sobre el 'caso Luis Rubiales', al descubierto

El máximo organismo del fútbol mundial analizó todo lo sucedido con el ex presidente de la RFEF tras la final del Mundial femenino en Sídney y lanzó un mensaje contundente: "Dañó al fútbol".

El primer organismo que consiguió apartar de su cargo a Luis Rubiales como presidente de la Real Federación Española de fútbol fue la FIFA. Los máximos mandatarios del fútbol mundial aprovecharon su reglamento interno para apartar temporalmente de su cargo al de Motril, ya que se aferraba a él, como ya pudimos ver en aquella intervención que tuvo en la Asamblea Extraordinaria, que cuando todos pensaban que iba a presentar su dimisión pronunció aquella ya mítica frase multiplicada por tres: "¡No voy a dimitir!".

El beso no consentido a Jenni Hermoso dio rápidamente la vuelta al mundo, eclipsando un logro nacional de la selección femenina como era conquistar el primer Mundial de su historia. La victoria de las del técnico, por aquel entonces, Jorge Vilda, se vio lamentablemente relegada a un segundo plano por ese gesto de un Luis Rubiales que también fue criticado duramente por agarrarse sus partes una vez que la final había concluido.

Posteriormente se desató una polémica en nuestro país que para Luis Rubiales no significaba nada. Insultó a los que criticaban sus actos y durante días se empeñó en desmontar la versión de Jenni Hermoso. No quiso dimitir, pero la FIFA entró en escena y con sus herramientas apartó temporalmente al que ya es ex vicepresidente de la RFEF después de que anunciase su dimisión para, según él, dejar de dañar la imagen del fútbol español y porque había unos poderes fácticos que no le iban a permitir regresar a su cargo.

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, afirma que "Luis Rubiales es un bochorno y Enríquez Negreira corrupción" en el programa "Plano General" de TVE.



Señala que "España vive la mayor crisis reputacional del fútbol moderno por ambos casos y por los ataques racistas a Vinicius". pic.twitter.com/WLySemskXC — EFE Noticias (@EFEnoticias) September 29, 2023

Ahora, más de un mes después de todo lo sucedido en Sídney, El Mundo ha sacado a la luz el informe que el Comité de Disciplina de la FIFA, el responsable de apartar a Luis Rubiales de su cargo. Este documento lanza mensajes muy duros sobre la actuación del ex futbolista del Levante. "Dañó considerablemente la integridad y reputación del fútbol", dicen en un extracto de este análisis, además de asegurar que ha provocado un "perjuicio irreparable".

Defender a Jenni Hermoso

En este documento también se hace alusión a que el comportamiento de Luis Rubiales "empañó claramente el éxito" de la selección femenina, que había logrado un hito histórico. Este informe también hace mención a todo lo que denunció Jenni Hermoso posteriormente, desde su estado anímico y mental tras lo sucedido, hasta las presiones que tanto ella como su familia recibieron "para que declarase a su favor" y que este escándalo que ha salpicado a España no fuese a más.

El debut de la Selección en España como campeonas del mundo.



🏆 Las capitanas Alexia y Paredes ofrecieron la copa a la afición.



💜 Posaron junto a las jugadoras de Suiza con una pancarta con el mensaje '#SeAcabó' en apoyo a Jenni Hermoso.



🎥 @Mayca_Jimenez pic.twitter.com/d6YIRjKRm2 — Relevo (@relevo) September 26, 2023

El cargo de superioridad que ostentaba Luis Rubiales no permitiría, en ningún caso, un comportamiento como el que protagonizó con ese pico a Jenni Hermoso. Además, todos los comunicados emitidos posteriormente por parte de los organismos que defendían a la jugadora también han jugado un papel importante. Es por ello que en este informe la FIFA se ratifica en que la mejor decisión era apartar de su cargo al ex presidente de la RFEF.

"Esta medida va a crear un entorno mejor y más seguro para todas las internacionales españolas", aseguraba la FIFA en este informe. Además, también se hace hincapié en que Jenni Hermoso no pueda tener contacto con Luis Rubiales y así preservar "la estabilidad mental" de la jugadora.