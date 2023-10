No es por Negreira, es por Vinicius: Florentino no acudirá al palco del Clásico

El "payaso y vacilón" de un directivo del Barcelona a Vini, detonante de la decisión del presidente blanco. El Real Madrid, pese a todo, sí tendrá representación institucional en Montjuic

Florentino Pérez no acudirá finalmente al palco de Montjuic para presenciar el Barcelona-Real Madrid del próximo sábado. La noticia ha sido difundida por algunos medios de comunicación próximos al presidente madridista. Sin embargo, el motivo de la no comparecencia del máximo mandatario blanco en la zona noble del Clásico no ha sido recogido con excesiva benevolencia por parte del madridismo. Éste esperaba que el club blanco no tuviera representación institucional en casa de su eterno enemigo ese día, por motivo del Caso Negreira, y la filtración apunta a que la no comparecencia de Florentino se deberá exclusivamente a los insultos vertidos por un directivo del Barcelona contra Vinicius en una red social del pasado martes.

Lo digo con todo el dolor de mi corazón:

¡FLORENTINO DIMISIÓN! — ✞ COTO MATAMOROS ✞ (@COTOMATAMOROS_1) October 23, 2023

El madridismo andaba calentito en las últimas fechas. El pasado fin de semana se filtró que el presidente del Real Madrid sí acudiría al palco de Montjuic, pese al escándalo del Caso Negreira y que otros clubes (como el Sevilla) declinaron acudir cuando jugaron contra ellos. Y una amplísima mayoría de aficionados madridistas en redes sociales montó en cólera, más aún tras el abrazo del CEO del club, José Ángel Sánchez, al presidente del Barcelona, Joan Laporta, en la Asamblea de LaLiga.

💥 Informa @MelchorRuizCope



❌ "La intención es que Florentino Pérez no acuda el sábado al palco"



😤 "El tuit sobre @vinijr enfadó y dolió mucho al @realmadrid y a Florentino"



📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/uFVCX4eEKQ — El Partidazo de COPE (@partidazocope) October 25, 2023

Sin embargo anoche, varios programas que mantienen buenas relaciones con la presidencia blanca anunciaron que Florentino, finalmente, no acudirá al palco a presenciar el Clásico, aunque no por el Caso Negreira, sino tras los insultos proferidos contra Vinicius por un vicevocal de la Junta Directiva del Barcelona el pasado martes, cuando le llamó "payaso y vacilón". Esos mismos medios anunciaron que el Real Madrid sí tendrá, pese a todo, representación institucional, que habrá comida de directivas y que será el vicepresidente Eduardo Fernández de Blas quien encabece la comitiva madridista en casa del eterno rival.

El madridismo sigue, pese a todo, sin tomarse demasiado bien la filtración, y sigue exigiendo que el Real Madrid no comparezca de manera oficial. Más aún cuando Florentino Pérez, desde esta temporada, no se desplaza con el equipo a los partidos lejos del Bernabéu. De los seis disputados hasta el momento en Liga por el equipo blanco, sólo ha acudido a uno: en el Metropolitano. No estuvo ni en Bilbao, ni en Almería, ni en Vigo, ni en Girona, ni en Nervión.

Gaspart, molesto

Mientras, el expresidente azulgrana Joan Gaspart, en declaraciones a RAC1, ha mostrado su descontento con la decisión de Florentino de no acudir al palco el sábado. "Es un desprestigio que Florentino Pérez no venga al Clásico. Es un señorazo como persona. No entro como presidente del Madrid, que ya sabemos lo que pasó con Figo. Me ha fallado mucho. No es su estilo. Conoce la historia y sabe que no se ha cometido ninguna ilegalidad. ¿Por qué Barça y Madrid no pueden sentarse a comer, merendar o en un palco? Si yo hubiera sido presidente del Barça, habría ido. Lo hice después de momentos muy complicados aunque no me gustara. Eso forma parte del cargo pero lo más importante es el resultado y que ganemos".