Laporta ya prepara la guillotina para Xavi: negocia con Hansi Flick

Los directores de la parcela directiva viajan a Londres para reunirse con el alemán mientras que su actual entrenador prepara el último partido de Liga sin saber qué será de su futuro

La margarita del FC Barcelona sigue llena de pétalos, aunque parece que Joan Laporta, presidente azulgrana, se ha puesto a deshojarla a toda prisa para atar el futuro en el banquillo del conjunto culé en cuanto acabe la temporada. Con la imagen de la centenaria institución por los suelos, casi tanto como las depauperadas arcas del club, la destitución de Xavi Hernández como entrenador parece inminente, en cuanto este fin de semana LaLiga eche el telón por este curso.

Las risotadas que ha provocado la posición de Xavi Hernández en Can Barça (me quedo, me voy, me echan) viven ya sus últimas carcajadas. Porque todo apunta a que el entrenador está viviendo sus últimas horas como técnico azulgrana. Así las cosas, el diario Sport y la Cadena Cope señalan que los dos pesos pesados de la dirección deportiva del club barcelonés, Deco (directo deportivo) y Bojan Krkic (director del área de fútbol), han viajado a Londres este mismo miércoles para entrevistarse con el gran anhelo de Laporta, el alemán Hansi Flick.

🛫 El Barcelona viaja a Londres a por Hansi Flick



🤝 Deco y Bojan se van a reunir con el alemán y con su agente Pini Zahavi



📻 #PartidazoCOPE https://t.co/uRN3hTCNlr — El Partidazo de COPE (@partidazocope) May 22, 2024

Flick ha estado siempre en las quinielas para suceder a Xavi, junto con el mexicano Rafa Márquez, entrenador del Barcelona Atlètic. Pero el alemán ha tomado la delantera. El rotativo barcelonés señala que, como siempre en esta etapa del Barcelona, el problema es económico: el Barcelona no puede pagar en telarañas porque Flick solo acepta dinero de curso legal, y no poco. Así que la negociación no será sencilla, aunque siempre con Márquez en la recámara.

Xavi no sabe nada

Mientras, Xavi prepara el partido ante el Sevilla del fin de semana para dar carpetazo a LaLiga sin saber aún qué será de su futuro, tras la confirmación de su continuidad de hace unas semanas pero con las continuas filtraciones por parte de la Prensa más afín al presidente barcelonista asegurando sin descanso que su etapa en el banquillo azulgrana terminará en cuanto acabe el próximo partido, pese a que esa misma directiva fue la que le convenció de continuar el próximo curso después de que el de Terrasa anunciara que se iba a marchar... Ni Berlanga.