Roban en la casa de Koundé cuando el francés estaba jugando contra el Villarreal

Otra vez ha pasado. Un futbolista, en este caso el defensa galo del Barcelona, ha sufrido un robo en su domicilio mientras se encontraba disputando el partido de la jornada 22 de la Liga.

Este sábado no ha sido un buen día para el Barcelona... y tampoco para Jules Koundé. Desde Cataluña han desvelado que el futbolista francés del conjunto azulgrana sufrió un robo en su domicilio por la noche cuando ya el partido ante el Villarreal había acabado, pero el ex del Sevilla todavía no había llegado a su casa, por lo que no se llevó un susto tan importante como el que tuvo Ángel Correa hace unas semanas cuando unos asaltantes entraron en su hogar a punta de pistola.

El Barcelona cayó derrotado por 3-5 frente al Villarreal en Montjuic en un encuentro que fue eléctrico. El Submarino Amarillo se llegó a poner 0-2 en el marcador y los culés lograron darle la vuelta al electrónico, pero Gonçalo Guedes volvió a igualar la contienda y ya en el tiempo de descuento Sorloth y Morales consiguieron culminar una remontada épica para los pupilos de Marcelino García Toral.

El gol que certificaba la remontada del Villarreal



Contraataque para rematar la victoria a domicilio ante el FC Barcelona

Tras el partido Xavi Hernández compareció en rueda de prensa y anuncio que se marcharía el próximo 30 de junio. El técnico azulgrana ya venía diciendo que no iba a ser un problema para el Barcelona y tras una decepción más con esta derrota frente al Villarreal ha optado por acabar con todos los rumores anunciando su dimisión cuando acabe la temporada. Desde ese momento ya se han disparado los rumores acerca de quién puede ser su sucesor y ya ha habido uno de los candidatos que se ha manifestado públicamente.

Informa @rac1



Nuevo robo en la casa de Jules Koundé durante su partido de anoche



Es la segunda vez que le entran a robar, la última en el Barcelona-Betis de abril



📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/hykHxXUDLY — El Partidazo de COPE (@partidazocope) January 28, 2024

Pero quien tuvo una noche para el olvido también fue Jules Koundé. Además de por lo vivido sobre el terreno de juego del Estadio Olímpico Lluís Companys, por lo que vivió cuando llegó a su casa y vio que unos ladrones habían entrado en ella. Tal y como ha desvelado Rac1, unos delincuentes se colaron por la fuerza en el vivienda del defensor francés sobre las 21:30 horas, cuando ya el encuentro había concluido, pero sin el jugador todavía en su domicilio.

Segundo robo en unos meses

La casa de Jules Koundé, ubicada en el Garraf, en Sitges, fue asaltada y los ladrones se llevaron objetos de valor del futbolista del Barcelona, pero la policía todavía está esperando recibir una lista más detallada sobre todo lo que le falta al jugador francés. Según esta información, los delincuentes saltaron la valla de la urbanización donde vive el ex del Sevilla para posteriormente trepar un muro y romper una ventana para colarse en el interior de la vivienda.

CONFIRMA el robo en la casa de Ángel Correa, futbolista del @Atleti



Varios desconocidos han entrado a punta de pistola en el domicilio del argentino mientras estaba él y su familia en el interior



Se han llevado dinero y joyas

Esta es la segunda vez que entran a robar en la casa de Jules Koundé, ya que en abril, durante un Barcelona - Betis también unos ladrones entraron en su casa. Esto se suma al atraco que sufrió hace unas semanas el colchonero Ángel Correa y a esa corriente de hurtos que están sufriendo muchos futbolistas en sus domicilios, por lo que se les sigue recomendando que no compartan fotografías o vídeos de su hogar en las redes sociales para no dar pistas a esos delincuentes.