Rubiales presenta su dimisión como presidente de la Federación

"Defenderé mi inocencia. Creo en el futuro", dice el cuestionado granadino, quien también abandona su puesto de vicepresidente en la UEFA, tal y como ha anunciado a través de un comunicado.

Luis Rubiales ha presentado sorpresivamente su dimisión como presidente de la Federación Española de Fútbol. El granadino, tras ser suspendido por FIFA y defenderse en más de una ocasión con agresivos comunicados contra Jenni Hermoso, ha decidido renunciar a su cargo. Además también abandona su puesto en la UEFA, donde ocupaba una vicepresidencia.

El ya ex presidente de la RFEF anunció que a las 21:30 horas de este domingo se había dirigido a su sucesor, Pedro Rocha, para informarle de su decisión. Posteriormente Luis Rubiales compartió una nota en la que explicaba públicamente los motivos que le habían llevado a tomar esta medida, pero también asegura que seguirá peleando para defender su honor.

ÚLTIMA HORA 🔴 Luis Rubiales dimitirá como presidente de la RFEF. Así lo ha anunciado en una entrevista con el periodista británico @piersmorganpic.twitter.com/wCko4Q5XQ6 — RTVE Noticias (@rtvenoticias) September 10, 2023

"Hoy he transmitido a las 21:30 horas al presidente en funciones, D. Pedro Rocha, mi renuncia al cargo de presidente de la RFEF. También le he informado eu he hecho lo mismo con mi cargo en UEFA para que mi puesto en la vicepresidencia pueda ser sustituido", comenzaba escribiendo Luis Rubiales en ese comunicado oficial. "Tras la veloz suspensión realizada por FIFA, más el resto de procedimientos abiertos contra mi persona, es evidente que no podré volver a mi cargo", explicó el de Motril.