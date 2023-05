Ibai Llanos deja un recado importante a Bertín Osborne por culpa de Casillas

El exportero del Madrid recordaba al streamer una invitación que había recibido del andaluz y a la que no había contestado. Ahora, ha puesto también a Piqué en un aprieto: "voy si viene él".

El último bombazo de la King's League ha sido su salto a la televisión convencional, concretamente a Cuatro, después de popularizarse en Twitch. La competición creada por Gerard Piqué e Ibai Llanos, así como la tertulia que realizan después de cada encuentro, After Kings, donde comentan y discuten sobre lo que ha ocurrido en la jornada, que llegó a compararse con Sálvame, sigue dando de que hablar. Sin ir más lejos, en el último programa, el presidente de la King's League celebró en directo la cancelación del programa de sobremesa de Telecinco.

Es más, llegó incluso a bromear con este acontecimiento, apuntando que el cierre del programa formaba parte de su acuerdo con Mediaset: "No era por contrato que impusiera que se acabara Sálvame, pero que se haya acabado no me parece mal", calificando el formato como "indecente". Pero en se tertulia se hablaron de más cosas, además de fútbol y de Sálvame. Y es que todo empezó con Iker Casillas y la mención que hizo a Ibai sobre invitación que el streamer ha recibido y a la que no había respondido. Hasta ahora.

Ibai Llanos quiere ir a la casa de Bertín Osborne con Piqué

Quien fuese portero del Real Madrid abrió un melón que Ibai Llanos tenía apartado. Casilla mencionó al streamer la invitación que ha recibido por parte de Bertín Osborne para asistir de invitado a Mi casa es la tuya, el programa de entrevistas que tiene el cantante en Telecinco. Hace tan solo unos días, el guardameta desvelaba que Ibai no había respondido a la propuesta del presentador: "Escucha Ibai ahora que me acuerdo, contesta a Bertín por favor. Es que se lo digo y lleva dos semanas fumándome", demostrando que el cantante lo estaba "utilizando" como intermediario para conseguir el 'sí' de su compañero.

"¿Otra vez Bertín? Es que el tema de Bertín es una cosa...", salía Piqué en defensa de su compañero ante la insistencia del exmadridista. "Lo de Bertín es de locos... ¡que quieren que vaya a casa de Bertín!", exclamaba Ibai, para después, de alguna manera, responder a la invitación del presentador: "Venga, si va Gerard, voy, va", soltó el vasco ante las risas de los presentes. Pero la idea no hizo mucha gracia al aludido. Sin embargo, Casillas no iba a dejar pasar esta oportunidad e intentó llevarse al presidente de la Kings League a su terreno: si iban "cinco o seis" podrían hacer un especial de la competición en Mi casa es la tuya. "¿Pero eso donde se emite? ¿En La Uno?", preguntaba Ibai. En ese momento fue cuando se enteraron que se trataba de un programa de Mediaset, desencadenando, entonces, en las críticas de Sálvame.