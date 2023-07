Piqué pierde los papeles en la celebración de la Kings League

La celebración de la Kings League fue un mazazo para su presidente, que tuvo que abandonar la sala después de defenderse de los gritos de los presentes con unas frases poco afortunadas

El tiempo pasa, pero la relación entre Piqué y Shakira o mejor, la ruptura entre la pareja no se olvida. Allí donde el ex futbolista acude, siempre hay un gesto, una canción o alguna frase que le recuerda lo ocurrido. Parece que los aficionados no perdonan y que la figura del barcelonés no es del todo bien acogida.

Así lo demuestra el último vídeo, que también se ha hecho viral, en el que acude a una celebración de la Kings League, acompañado de su compañero Iker Casillas. Los presentes no responden favorablemente a sus palabras y le abuchean y gritan frases en contra del club que representó durante años.

Gerard Piqué es tan estúpido. pic.twitter.com/HpN2bSshbs — Shakira Legion 🧜🏻‍♀️🪸 (@ShakLegion) July 30, 2023

Ante esas mofas, el ex de Shakira, micrófono en mano, responde con unas palabras muy poco acertadas con las que pretendía acallas las críticas, pero que lejos de conseguirlo, acrecentó los gritos de los asistentes.