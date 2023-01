Xavi reconoce el favoritismo del Real Madrid y Carlo Ancelotti habla del césped

Ambos técnicos comparecieron en la rueda de prensa previa a la final de la Supercopa de España y analizaron todo lo que rodea al Clásico que se juega en Arabia Saudí este domingo.

Xavi Hernández y Carlo Ancelotti, entrenadores del Barcelona y del Real Madrid respectivamente, comparecieron en rueda de prensa antes de que el domingo se juegue la final de la Supercopa de España que se está disputando en Riad, Arabia Saudí. Los técnicos de los dos clubes más grandes de nuestro país analizaron el choque y parece que se han intercambiado los papeles después de que el catalán diese como favorito al cuadro blanco y que el italiano comentase aspectos del césped del Estadio King Fahd.

"Veo al Real Madrid como siempre, muy fuerte físicamente. Es el rival más fuerte en la Liga y son campeones de Europa. Además, tiene un gen competitivo en las finales que es especial", comenzó explicando Xavi cuando le preguntaron por su adversario en la final de la Supercopa de España. "El aspecto psicológico es clave y ellos tienen un punto de ventaja y tienen más experiencia", añadió.

"Hace bastante que no ganamos un título y tenemos que tener hambre. Veo como una ventaja demostrar este hambre por ganar", opinó Xavi en la sala de prensa. El catalán también afirmó que debería revisarse "de cara al año que viene" que nadie tenga un día más de descanso. "Sería más justo, pero no es excusa", dijo el entrenador del Barcelona.

Foto oficial de Ancelotti y Xavi, antes de la final de mañana de la Supercopa de España en el Estadio Rey Fahd.



El Real Madrid busca su título número 13 y el Barcelona su decimocuarto.



"En principio están todos disponibles. Aunque estés medio lesionado tienes que estar. Cuando empiezas a jugar de niño es para eso, para jugar finales contra el Real Madrid. Ni tenemos miedo ni ansiedad", respondió el técnico culé. "Me cambiaría por los jugadores. Estoy hipermotivado", confesó Xavi Hernández.

Sobre el fuera de juego semiautomático, que anuló dos tantos al Barça frente al Betis, Xavi comentó que "es más justo". Acerca de Ancelotti y que no pierde finales respondió en tono gracioso al periodista que se lo recordó: "Me das muchas esperanzas". Y si para que se vaya Memphis tienen que fichar a Yannick Carrasco fue claro: "No quiero que salga nadie, pero si alguno quiere salir, pues hay que cubrir esa baja".

Ancelotti, optimista

También compareció en la rueda de prensa Carlo Ancelotti, que valoró como "importante" este título de la Supercopa de España que se decidirá con un Clásico, algo que llevaban deseando en Arabia Saudí desde que se instauró el nuevo formato de final four. "No tenemos la necesidad de ganar. El equipo está motivado, como siempre. Los jugadores están acostumbrados a este tipo de presión y por eso tenemos mucha confianza", dijo.

La posibilidad de buscar el sextete está ahí y Carlo Ancelotti fue claro: "Nuestro pensamiento está en luchar en todos los partidos. No hay que pensar en algo muy complicado y difícil. Tenemos que llegar bien al final de la temporada". "Tenemos jugadores que empezaron a ganar en 2013 y lo siguen haciendo. Nunca se les ha llenado la barriga. El Real Madrid es muy exigente y no te permite pensar eso", respondió el italiano.

Ancelotti sobre el césped del King Fahad Stadium.

Carletto también comentó que "si el Barça no gana estarán en el foco y esto Xavi lo conoce muy bien". "Me gustaba el estado del césped, puede estar un poco duro, pero se puede jugar bien al fútbol", dijo sobre un tema que suele sacar siempre el técnico culé.

Por último, Ancelotti se mostró muy contento con Karim Benzema. "Ha vuelto y nos da mucha confianza para la segunda parte de la temporada", respondió acerca del delantero francés. Por otro lado, reconoce que le preocupan las lesiones. "Militao se entrena sin problemas y Camavinga está mejor del golpe. Llegaremos bien al partido", desveló.