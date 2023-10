El Madrid le para los pies a Villarejo por sus acusaciones contra Florentino

El club blanco se ha visto en la obligación de emitir un comunicado público después de las escandalosas declaraciones que el policía ha realizado en su cara a cara con Pablo Iglesias.

"El presidente del Real Madrid C. F., Florentino Pérez, ha dispuesto la presentación inmediata de la correspondiente acción judicial contra el excomisario Villarejo por las falsas acusaciones realizadas en la emisora catalana RAC1". Así ha respondido el club blanco en sus redes sociales a las escandalosas palabras que ha pronunciado el antiguo policía José Manuel Villarejo en el cara a cara que ha protagonizado junto a Pablo Iglesias en la cadena de radio catalana.

En los micrófonos de RAC1, el excomisario Villarejo ha acusado al Real Madrid, y a su presidente Florentino Pérez, de haber realizado "actuaciones respecto al tema de los árbitros para lo que era el amaño de partidos" antes de que lo hiciera el FC Barcelona, y ha dicho que el club azulgrana también incurrió en este práctica bajo la presidencia de Sandro Rosell.

El Barça empezó a pagar (oficialmente) a Negreira en 2001 y Florentino es presidente desde julio del año 2000. A ver quién cree a este corrupto. https://t.co/hCNAzTbO3h — Ramón Álvarez de Mon (@Ramon_AlvarezMM) October 3, 2023

Hoy, el excomisario Villarejo ha acusado al Real Madrid de sobornar a los árbitros: "Es imposible judicializar algo en este país que afecte a don Florentino Pérez. Sería un suicida el que se atreva a hacerlo. Es intocable como antes lo fue Botín". pic.twitter.com/LVGIrILXyj — Fonsi Loaiza (@FonsiLoaiza) October 3, 2023

En este punto conviene aclarar que los pagos del club culé al excolegiado José María Enríquez Negreira durante el tiempo que este era vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), más de 7 millones de euros durante 17 años, comenzaron en 2001 y que Florentino Pérez llegó a la presidencia blanca, en su primer mandato, en el año 2000.

El polémico expolicía ha ido mucho más lejos al asegurar que "es imposible judicializar algo en este país que afecte a Don Florentino", y ha añadido que "sería un suicida el que se atreva" a llevar al presidente del Real Madrid ante la Justicia, porque ha asegurado que Florentino Pérez es "intocable".

Tebas cree a Villarejo contra Florentino

Sobre estas palabras de Villarejo ha sido cuestionado uno de los enemigos íntimos declarados del presidente del Real Madrid, el presidente de LaLiga Javier Tebas. El dirigente de la patronal ha querido separar las dos gravísimas acusaciones que ha realizado el excomisario sobre Florentino Pérez.

"Villarejo ha dicho dos cosas, que Florentino había sobornado a árbitros y dice que es intocable también. De la primera, si tiene algo que lo demuestre. Villarejo habla mucho, tiene pico y las tácticas de Villarejo que hemos conocido para denunciar cosas son increíbles, muy condenables. Por eso muchas veces hablo de 'periodistas estilo Villarejo', te inventas una noticia, la publicas y luego la llevas a un juzgado para intentar ver qué... Tendrá que sacar más".

El Real Madrid debe salir esta misma mañana a denunciar pública y judicialmente a Villarejo, por sus insinuaciones, y a Tebas por esto.

INTOLERABLE viniendo del Presidente de la Liga.

pic.twitter.com/loOtHeu6th — Floper (@_Floper) October 3, 2023

En cambio, Tebas no ha tenido ninguna duda al compartir la opinión de Villarejo sobre que el presidente del Real Madrid es "intocable". "La segunda parte, que dice que Florentino es intocable, que se lo había dicho Rubalcaba, esa creo que me la creo. Esa me la creo, porque no es que lo diga Villarejo, es una cosa vox populi en este país. Lo sabe todo el mundo, es un dato objetivo. Rubalcaba era muy amigo de Florentino y me cuadra todo. Porque como es intocable, que lo diga Rubalcaba que era muy amigo de Florentino y que se lo diga a Villarejo, que era Policía y como Rubalcaba fue ministro del Interior, está dentro de lo que me podría cuadrar".