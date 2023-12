Ayuso desvela los colosales datos económicos que supone la Fórmula 1 en Madrid

La presidenta madrileña tiende la mano a los organizadores catalanes del actual GP de España: "Creo que Cataluña y Madrid debemos seguir trabajando juntas. Me gustaría que sigueira Montmeló"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha defendidoen el Pleno de la Asamblea de la Comunidad de Madrid, celebrado hoy, que la posible llegada de un Gran Premio de Fórmula 1 a la capital sería "una oportunidad única" para la región y ha indicado que espera que si acaba celebrándose no afecte al Gran Premio de España, que se celebra en Montmeló (Barcelona).

Con dos vías de polémica abiertas alrededor de la posible celebración a partir de 2026 de un Gran Premio de Fórmula 1 en Madrid, en un circuito semipermanente que se construiría en IFEMA y cuya inversión será enteramente privada, la presidenta madrileña ha querido espantar todas las críticas. Primero, tendiendo la mano a Barcelona, donde los organizadores están indignados porque Madrid pueda albergar el GP de España. Como si antes de Barcelona la misma prueba no hubiera tenido lugar en Jerez, y antes en el Jarama (Madrid) y antes en Montjuic (Barcelona), y aún antes en Pedralbes (también en Barcelona)...

Ayuso ha afeado a la oposición que desde el Gobierno regional estén trabajando "solos" en ello sin su apoyo. "Nosotros no sabemos si seguirá o no el Gran Premio en Cataluña. A mí, desde luego, me gustaría porque creo que Cataluña y Madrid debemos seguir trabajando juntas y así lo decimos siempre", ha señalado.

Números de quitar el hipo

Las cifras económicas que ha dado la presidenta Ayuso alrededor del hipotético Gran Premio de Madrid quitan el hipo. “Aportará 4.500 millones de euros a la economía madrileña (el presupuesto anual del Ayuntamiento de Madrid son 6.000 millones)", creará "8.500 puestos de trabajo", "850.000 turistas visitarán Madrid" atraídos por la F1 y "tendrá 120 millones de visualizaciones en televisión e internet”. Se rumorea que el contrato que firmará Madrid tendrá una duración de al menos diez años.