Una presentadora del Grand Prix, insultada por su posible futuro en la Fórmula 1

La protagonista de esta polémica, tras los ataques recibidos, recurrió a sus redes sociales para, tirando de ironía, abrir una encuesta sobre quién la había insultado más este año.

No hay día que en X -antiguo Twitter- no haya alguna polémica. La popular red social se ha convertido en un altavoz para lo bueno y lo no tan bueno. Las críticas, los insultos y las malas opiniones llenan esta conocida plataforma sin pensar en las consecuencias. Hay quienes no llevan bien esto y deciden entrar al trapo y otros, como Cristinini, prefieren tirar de ironía. La que fuese compañera de Ramón García y comentarista del Grand Prix en su regreso a TVE vuelve a estar en el ojo del huracán por los graves comentarios machistas que ha recibido en las redes sociales.

Todo empezó por una publicación de la streamer donde muestra un vídeo del piloto Fernando Alonso y que coincide en el tiempo con la adquisición de los derechos de emisión de la Fórmula 1 por parte de DAZN que se ha conocido esta misma semana. Esta noticia provocaba un gran revuelo por lo posibles nuevos movimientos en el equipo encargado de narrar el campeonato automovilístico, cuyos derechos pertenecían a Movistar Plus desde hace tres años. Esto hace que el futuro de Antonio Lobato, mítico comentarista, esté en el aire, pese a que ha aparecido en unas retransmisiones emitidas por ambas plataformas.

Cristinini, insultada en Twitter por los seguidores de F1

Todo este contexto ha crecentado los rumores de que Cristinini podría ser una de las comentaristas elegidas para narrar las carreras de Fórmula 1 a partir de la próxima temporada, y que habría motivado la publicación del vídeo de Alonso. Pero, el resultado no ha sido el esperado, pues la influencer se ha encontrado una horda de ataques de tinte machista, como ya ocurrió durante su labor como copresentadora del Grand Prix. "Como nos quiten a Lobato por la golfa esta sacaremos los tanques", "creo que para retransmitir la Fórmula 1 hay que tener un mínimo conocimiento sobre coches, como por ejemplo saber aparcar y que los retrovisores no sirven solo para maquillarse" o "aléjate de la Fórmula 1, zorra masónica" son algunos de los comentarios.

Pregunta seria ...



¿Quién me ha insultado más este año? — Cristinini ൠ (@IamCristinini) October 31, 2023

Estas respuestas que se pueden leer al mensaje original de Cristinini en X, a pesar de que en ningún momento confirmaba el rumor en torno a su presencia en el campeonato. Lo que sí ha hecho la presentadora de formatos como Time Zone de HBO Max es responder a las críticas de manera indirecta, tirando de ironía, con la publicación de una encuesta en la misma red social: "¿Quién me ha insultado más este año?", se cuestiona la streamer. Las opciones que ofrece Cristinini son "Twitter Fútbol, Twitter F1, mis compañeros de LOL" o los "Dolidos del Esland 2021", en referencia a las retransmisiones que realiza a través de plataformas de streaming como Twitch. Se trata solo de una conjetura que se ha realizado a raíz de la coincidencia de la noticia de la compra de los derechos de F1 por DAZN y la publicación del vídeo de Cristinini.