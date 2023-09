21 campeonas se plantan ante la Federación y una más deja la Selección

39 futbolistas publican un comunicado en el que exigen cambios estructurales de calado en la RFEF para volver a la Selección. Sólo las campeonas Zornoza y Athenea no firman el manifiesto

21 de las 23 campeonas del mundo, y un total de 39 futbolistas españolas, han reclamado a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) la reestructuración casi total del organigrama de fútbol femenino y aseguraron que los cambios hechos en el organismo "no son suficientes para que se sientan en un lugar seguro", renunciando a jugar en la selección que ganó el Mundial de Australia hasta que no se resuelva la situación. Sólo dos de las campeonas, las madridistas Athenea del Castillo y Claudia Zornoza (que ha anunciado que se retira de la Selección pero que se solidariza con sus compañeras), además de la atlética Sheilba García, que estuvo en la prelista de la Copa del Mundo, pero abandonó la concentración por lesión, no han firmado el documento.

En un escrito publicado en redes sociales, las futbolistas expresan que quieren la reestructuración del organigrama del fútbol femenino, la del gabinete de presidencia y secretaría, la del área de comunicación y márketing, la de la dirección de integridad y la dimisión del presidente de la Federación, Pedro Rocha, que ostenta el cargo desde la inhabilitación a Luis Rubiales.

El comunicado de las jugadoras ha provocado que la RFEF haya pospuesto el anuncio de la convocatoria de la nueva seleccionadora, Montse Tomé, para los partidos de la Liga de Naciones contra Suecia y Suiza, que debía haberse producido a primera hora de esta tarde.

El texto íntegro del escrito de las jugadoras

Las jugadoras de la Selección Nacional Absoluta, recientes campeonas del mundo, así como sus compañeras, desean manifestar tal y como lo hicieron el 25 de agosto de 2023, su enorme descontento tras los hechos acontecidos en la entrega de medallas en la Copa Mundial femenina y la posterior asamblea extraordinaria de la Real Federación Española de Fútbol. Los hechos que desgraciadamente todo el mundo ha podido ver no son algo puntual y van más allá de lo deportivo. Ante estos actos debemos tener tolerancia cero, por nuestra compañera, por nosotras y por todas las mujeres.

Tras varias semanas después de lo ocurrido, se quiere poner en conocimiento público la realización de diversas reuniones con la REF en las que se ha expresado de manera clara y contundente por parte de la plantilla los cambios que entendemos que son básicos para poder avanzar y llegar a una estructura que no tolere ni forme parte de hechos tan denigrantes.

Las jugadoras de la selección española en todo momento hemos tenido una actitud abierta al diálogo, buscando transmitir unos motivos claros y argumentados que entendemos necesarios para poder realizar nuestro trabajo al máximo nivel con el respeto que merecemos.