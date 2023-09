Dani Carvajal opina de Rubiales y se encuentra una cabeza de caballo en la cama

El futbolista del Real Madrid defendió el respeto a la “presunción de inocencia” en el caso Rubiales y casualmente empiezan a sacarle trapos sucios que se ha visto obligado de desmentir.

Dani Carvajal estuvo hace unos días en el centro de la polémica cuando dio su opinión sobre el caso Rubiales, sobre el beso a Jenni Hermoso que le ha acarreado una denuncia de la jugadora y la fiscalía por agresión sexual y coacciones. El lateral del Real Madrid se atrevió a salirse del carril y en lugar de buscar el aplauso fácil tuvo la osadía de dar su opinión libre y sincera.

El futbolista se atrevió a defender el derecho constitucional a la presunción de inocencia que asiste a cualquier ciudadano. Pecado mortal en estos días, al parecer.

“En ningún momento he dicho que Jenni no sea la víctima, he dicho que hay que preservar la presunción de inocencia. No creo que el presidente esté pasando momentos agradables, pero no estoy aquí para juzgar a nadie”, dijo Carvajal. Ese fue su pecado.

El relato sobre él data de 2018 y desde 2022 ha estado a disposición del público, sin pena ni gloria, en un canal de YouTube con pocos seguidores. Pero, oh sorpresa, de repente ese vídeo se empieza a volver viral

Casualmente, poco después de esas declaraciones han empezado a salir informaciones comprometidas para Carvajal. Es sibilino, intentan atacar a su buen nombre y a su imagen sin ofrecer pruebas. Nadie le acusa de ningún delito, pero se sugiere su vinculación a partidos políticos y se le achacan actividades sexuales subidas de tono e inapropiadas en la concentración de la selección española.

En concreto la 'cabeza de caballo' en su cama con la que Carvajal se ha topado es una entrevista en un canal de YouTube de pocos seguidores, Che América Latina, a un traductor llamado Álex Peña, quien supuestamente trabajó con la selección durante el Mundial de Rusia en 2018. En su relato cuenta juergas sexuales de varios jugadores, entre ellos Carvajal, con chicas en habitaciones de hotel.

“Fuimos a la suite de un hotel, pidieron vodka y una cachimba y yo hice de traductor. De repente, Carvajal me pidió que le dijese a una que quería meterle la polla hasta la garganta”, afirma sobre uno de aquellos episodios durante el Mundial.

El relato data de 2022 y desde entonces ha estado a disposición del público, sin pena ni gloria, en dicho canal de YouTube. Pero, oh sorpresa, de repente ese vídeo se empieza a volver viral, justo cuando Carvajal ha osado ir contra la corriente que le exigía decir que Rubiales es un agresor sexual.

Carvajal sale al paso con contundencia

El futbolista ha reaccionado con contundencia a esas acusaciones. En sus redes sociales ha afirmado que “todas las informaciones vertidas durante estos días en prensa refiriéndose a mi persona son falsas”. Se ha hablado, afirma, “desde mi vinculación a partidos políticos a una agresión sexual en el mundial de Rusia 2018”.

Todas las informaciones vertidas durante estos días en prensa refiriéndose a mi persona son totalmente falsas.

Desde mi vinculación a partidos políticos a una agresión sexual en el mundial de Rusia 2018.

Me parece absolutamente lamentable y sumamente delicado que los medios… https://t.co/vkaMgZgClC — Dani Carvajal Ramos (@DaniCarvajal92) September 13, 2023

“Me parece absolutamente lamentable y sumamente delicado que los medios tengan derecho a escribir de manera impune dando credibilidad a palabras de terceros, manchando mi nombre y honor”, añade el futbolista que finaliza asegurando que ya ha emprendido “acciones legales” al respecto.