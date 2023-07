Vinicius sale en defensa de Mendy tras ser absuelto de la acusación de violación

Estos días se ha conocido que Benjamin Mendy, que fue futbolista del Manchester City, ha sido declarado no culpable tras ser acusado de violación y de otro intento de violación. La justicia británica, de la corte de Chester, dictaminó que no había pruebas que inculpasen al jugador francés y tras hacerse público son varios compañeros de profesión, como Vinicius, los que han salido a defender al galo.

Los últimos años han sido complicados para Benjamin Mendy, ya que también habría que mirar a enero para ver cómo salió también libre tras seis cargos de violación y otro de agresión sexual. Este escándalo marcó su carrera, ya que pasó un tiempo en prisión preventiva y también fue apartado y suspendido del Manchester City después de haber llegado a ser uno de los defensas más caros de la historia y de haber formado parte del Mundial de Rusia 2018 que ganó con su país.

Ante esta noticia, Vinicius Júnior, que en los últimos meses ha encabezado esa lucha contra el racismo tras los episodios que ha sufrido en algunos campos de la Liga Santander, ha salido a defenderle con un comunicado en el que reivindica la presunción de inocencia. "Lamento todo lo que has pasado, Benjamin Mendy", comenzó escribiendo en su cuenta de Twitter el atacante del Real Madrid.

I'm sorry for everything you’ve been through, Benjamin Mendy.



You lost two years of your career, but that's the least of this whole situation… What about the psychological damage? Surely your life will never be the same. The culture of destroying reputations has made yet… pic.twitter.com/8ZtWeZ4C10