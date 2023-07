El Real Madrid cede a Jesús Vallejo y se le complica dar salida a otro jugador

El conjunto merengue ha anunciado oficialmente que el defensor maño, que no cuenta para Carlo Ancelotti, jugará esta temporada cedido en el Granada, donde ya estuvo hace varias temporadas.

Parece que la única noticia que copa todos los titulares del Real Madrid es Kylian Mbappé, pero el conjunto de Chamartín ha anunciado la cesión de Jesús Vallejo hasta el próximo 30 de junio de 2024. Por otro lado, también se le buscan salidas a Odriozola y a Reinier, al que se le ha complicado regresar al Girona a causa de su condición de ocupar plaza de extracomunitario.

El defensa Jesús Vallejo jugará cedido en el Granada la próxima temporada, han anunciado este sábado el Real Madrid y el club nazarí, que han llegado a un acuerdo para la incorporación del jugador aragonés al equipo nazarí. "El Real Madrid CF y el Granada CF han acordado la cesión del jugador Jesús Vallejo para esta temporada, hasta el 30 de junio de 2024", anunció la entidad blanca en un escueto comunicado.

De esta manera, Vallejo iniciará su segunda etapa como granadinista, después de recalar en la ciudad andaluza en el mercado invernal de 2020. En total, disputó 51 partidos, entre LaLiga, la Copa del Rey y la Europa League, con la elástica nazarí en una campaña y media, antes de regresar al Real Madrid.

El zaragozano, de 26 años, comenzó su carrera en el Real Zaragoza y tras brillar en el club maño, con el que no pudo ascender a la Liga Santander, fichó por el Real Madrid. En el cuadro blanco no ha conseguido hacerse con un hueco ni como titular ni como jugador secundario y es por ello que ha tenido varias cesiones. En una de ellas, en la temporada 2016-17, recaló en el Eintracht de Frankfurt. Pasó por el Eintracht de Frankfurt (2016-17) y despertó el interés del Real Madrid. En la temporada 2019-20 jugó cedido en el Wolverhampton, pero al no gozar de oportunidades regresó a España para formar parte del Granada a préstamo.

La salida de Reinier

En el Real Madrid no sólo piensan en la llegada de Kylian Mbappé, sino que también están pendientes de las salidas. Cuando terminó el curso pasado el cuadro blanco oficializó las marchas de Marco Asensio, Eden Hazard y Mariano Díaz, además de la de Karim Benzema, que optó por marcharse a Arabia Saudí en lugar de seguir en el Santiago Bernabéu.

Además de Jesús Vallejo, también está en la rampa de salida un Álvaro Odriozola que tampoco encuentra acomodo, pero los problemas surgen con Reinier. El brasileño parecía que iba a seguir otro año más en el Girona, pero su condición de extracomunitario complica que regrese al cuadro catalán, por lo que el Real Madrid tiene que buscarle un destino al mediapunta brasileño que no ha terminado de despuntar ni en el conjunto rojiblanco ni en el Borussia Dortmund.