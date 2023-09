Tremenda rajada de Lewandowski contra los árbitros: "Ellos están matando LaLiga"

El delantero polaco del Barça concedió unas declaraciones a un medio extranjero y fue preguntado por los colegiados del fútbol español y el atacante no se mordió la lengua y rajó de ellos.

Robert Lewandowski ha sido protagonista en las últimas horas después de que trascendiesen unas declaraciones que ha dado para un medio extranjero. El delantero polaco, que vive su segunda temporada en el Barcelona y en la liga española, no se ha mordido la lengua y ha criticado duramente a los árbitros y el estilo que tienen a la hora de dirigir los encuentros en nuestro país en comparación con la Bundesliga o con la Champions League, competiciones que conoce muy bien el ex del Bayern de Múnich.

Robert Lewandowski firmó una gran primera temporada como futbolista del Barcelona. Ganó LaLiga y quedó como el máximo goleador del campeonato, pero uno de los momentos más recordados fue la expulsión que sufrió en apenas unos minutos contra Osasuna en El Sadar. El polaco hizo un gesto tras ver la segunda amarilla y Jesús Gil Manzano lo apuntó en el acta, cayéndole finalmente tres partidos.

Aquella sanción fue muy sonada y el Barcelona peleó por todos los medios reducir esa sanción de tres partidos, llegando a alcanzar en algún partido la cautelar, como en el derbi frente al Espanyol. Eso generó una gran polémica entre ambos clubes y aunque Robert Lewandowski pudo jugar, el ex del Bayern de Múnich tuvo que acabar cumpliendo sus partidos de castigo.

🚨OJO al GESTO de LEWANDOWSKI.



👉Lo ha hecho tras ser expulsado por Gil Manzano. pic.twitter.com/10OLF4pLOM — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) November 8, 2022

En las siguientes ocasiones en las que Robert Lewandowski y Jesús Gil Manzano se encontraron se palpó la tensión entre ellos. El capítulo vivido en El Sadar no gustó nada al atacante polaco y esa rabia que vivió esos meses parece que la ha sacado ahora en una entrevista. El ex del Bayern de Múnich habló para Eleven Sports y no se mordió la lengua a la hora de hablar y de rajar de los colegiados que están en LaLiga EA Sports.

La rajada de Lewandowski

Casualmente han visto la luz estas declaraciones antes de que él y el Barcelona visiten de nuevo El Sadar para enfrentarse a Osasuna. "LaLiga no es lo suficientemente atractiva en el juego de ataque. Los árbitros están matándola", comenzó explicando el polaco. "En algunas situaciones te permiten demasiadas cosas en defensa. Si hago una falta, de repente hay una interpretación diferente, y una tarjeta amarilla para que no haya problemas", dijo Lewandowski. "No es normal", apostilló.

"LaLiga no quiere promover el juego de ataque. Los árbitros españoles matan a LaLiga", se aventuró a decir Robert Lewandowski, que dejó claro que no está conforme con los colegiados de nuestro país. "Es extraño porque los árbitros parecen saber que hay un equipo que no quiere jugar al fútbol, que se lanza, que finge, que provoca faltas", añadió el goleador polaco.