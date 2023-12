La situación en Sevilla, insostenible: echan a Diego Alonso y gritos al palco

El conjunto hispalense perdió por 0-3 frente al Getafe y el Ramón Sánchez Pizjuán volvió a ser un hervidero pidiendo la dimisión de la directiva debido al momento que atraviesan en Nervión.

No corren tiempos buenos en Sevilla. El curso pasado no lo pasaron en Nervión, pero la llegada de José Luis Mendilibar y ganar la Europa League parecía haber camuflado un poco las cosas, pero en esta temporada la situación se ha convertido en un infierno y parece casi una misión imposible conseguir reconducir a un equipo que ya está eliminado de toda competición europea y está en la zona baja de la tabla. Esto se ha saldado con la destitución de Diego Alonso, por lo que los hispalenses buscarán a su cuarto técnico de esta camapaña.

Diego Alonso terminó su andadura en el banquillo del Sevilla después de la dura derrota por 0-3 este sábado ante el Getafe, ya que el conjunto andaluz anunció su destitución a renglón seguido del pitido final con un escueto comunicado. "El Sevilla FC anuncia que ha destituido a Diego Alonso como entrenador blanquirrojo. El club agradece al técnico uruguayo sus servicios y desea la mejor de las suertes en el futuro", escribió el Sevilla en su página web oficial.

ℹ️ Comunicado oficial: Diego Alonso deja de ser entrenador del #SevillaFC. #WeareSevilla — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) December 16, 2023

Víctor Orta, director deportivo del club hispalense, salió ante los medios para explicar la situación. "No queremos hacerle pasar el mal trago de las entrevistas post partido para esto. Diego Alonso trabajó con una honradez extrema, pero los resultados no se han dado y el fútbol sólo entiende ese lenguaje", comentó después de que ninguna de sus apuestas desde que llegó al Sánchez Pizjuán haya salido bien.

"Ha habido muchas circunstancias que no han sido acordes al trabajo, y el trabajo no ha sido acorde a los resultados", comentó Víctor Orta. "En el fútbol a veces no vale la calidad del trabajo y hay que buscar una reacción, que es el trabajo del entrenador. No consiguieron darle la vuelta a esto y lo de hoy no daba más de sí. Buscaremos el sustituto cuanto antes. Espero que podamos anunciar mañana o pasado un nuevo técnico", añadió el director deportivo del Sevilla.

Derrota y gritos al palco

Esta derrota es otro bache, y cada vez de mayor tamaño, para el Sevilla a raíz del 0-3 que le endosó el Getafe. Tras su reciente eliminación de toda competición europea, los de Diego Alonso volvían a la actividad liguera en un Estadio Ramón Sánchez Pizjuán cuyas gradas mostraron descontento con gritos de "¡Directiva, dimisión!" y "¡Jugadores mercenarios!".

🔴 Tensión frente al placo presidencial del Sevilla FC



Varios aficionados se han encarado contra palco del Sánchez-Pizjuán para pedir la dimisión de Pepe Castro y la directiva. Ha tenido que intervenir la Policía Nacional y la seguridad del club pic.twitter.com/vKAK9GSDoz — Mario Míjenz García (@MarioMijenz) December 16, 2023

Borja Mayoral marcó el 0-1 de penalti en el minuto 5 y Jaime Mata amplió la ventaja azulona en el 37', con un zurdazo dentro del área tras robo y asistencia de Mason Greenwood. En la recta final del duelo, el propio Greenwood redondeó la victoria visitante al transformar otra pena máxima. Tras el pitido final el Sevilla culminó una semana negra con tres derrotas seguidas y se quedó con 13 puntos al borde del descenso.