Filipe Luis saca a la luz el insulto con el que el Cholo se refería a Leo Messi

El lateral izquierdo, que acaba de colgar las botas, ha concedido una entrevista en la que ha desvelado públicamente la forma en la que Simeone llamaba al rosarino antes de los partidos.

Filipe Luis se retiró oficialmente hace unas semanas, disputando su último partido en la jornada que ponía el colofón final a un campeonato brasileño que terminó ganando el Palmeiras de Endrick, joven delantero que ya está en la capital de España para conocer a los que serán sus compañeros el próximo curso. Pero regresando al lateral zurdo, ha concedido una entrevista en la que ha hablado de su paso por el Atlético de Madrid y desveló una anécdota sobre el Cholo Simeone y su forma de llamar a Leo Messi.

"Messi es el mejor jugador contra el que yo me he enfrentado. Me concentraba mucho para marcarle y vi todos sus partidos desde 2006, hasta 2016", ha comenzado Filipe Luis explicando en esta entrevista concedida en Charla Podcast. Y es que el futbolista brasileño, ex del Atlético de Madrid o del Deportivo de la Coruña entre otros, siempre ha manifestado públicamente que el rosarino era de los mejores del mundo y uno de los rivales que más problemas le ha dado.

"Todo equipo que jugó contra Leo Messi, en los 1.000 partidos que tiene en su carrera, sus entrenadores hicieron una estrategia especial para defenderle", continuó explicando Filipe Luis. Los técnicos ponen a un jugador para marcarle y a veces ponen a dos o tres. Yo llegué a jugar con cuatro sólo para marcar a Messi", añadió el lateral brasileño, que sumó una buena cantidad de títulos como colchonero a lo largo de su trayectoria.

"Hace goles, asistencias... es muy bueno. ¿Quién tiene la culpa en el gol de Messi? Nadie, todos hicieron todo bien, es él", reflexionó un Filipe Luis que quiere recalcar que muy pocas veces los defensas tenían la culpa cuando el actual delantero del Inter Miami veía portería. Pero además de hablar sobre la calidad de ex del Barcelona y PSG, el lateral 'traicionó' al Cholo Simeone porque en esta entrevista desveló como llamaba el técnico bonaerense a Leo.

El 'insulto' del Cholo a Messi

"Antes de los partidos ante el Barcelona Simeone nunca utilizaba el nombre de Messi", comenzó revelando un Filipe Luis que iría más allá y desvelaría en dicha entrevista cómo decía el Cholo a su compatriota. "Siempre le llamaba 'el enano', para que cuando estuviéramos delante de él no le tuviéramos miedo", descubrió finalmente el que fuera lateral del conjunto colchonero.

Estas declaraciones de Filipe Luis llegan después de que se hicieran virales hace unas semanas las que dijo sobre Ángel di María. En aquella ocasión explicó que el Kun Agüero le dijo que le dijera al Fideo algo referido a su mujer para sacarle del partido, algo que consiguió. Pese a ello, el brasileño pidió disculpas públicamente al del Benfica porque consideró que actuar así fue un error.