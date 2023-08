Messi se desmelena en Miami con un golazo sensacional de falta directa

El argentino es decisivo en la clasificación de su equipo para cuartos de final de la Leagues Cup 2023, marcando dos goles y siendo decisivo en los otros dos, además de marcar su penalti

Messi sigue de recital en recital en la MLS, una Liga que se le queda evidentemente muy pequeña. El argentino fue de nuevo trascendental para que su equipo, el Inter de Miami, eliminara en la tanda de penaltis al FC Dallas en el Toyota Center, superase la ronda de octavos de final y se plantase así en los cuartos de la Leagues Cup 2023. Y todo eso, comandando al que hace apenas un mes era el peor equipo de la competición a una distancia sideral del penúltimo.

Messi tuvo una incidencia directa en los cuatro goles de su equipo durante los 90 minutos, en una de esas actuaciones imborrables para la retina de los aficionados que vivieron el encuentro tanto en el estadio como por la televisión. Pero la guinda la puso al anotar en el tramo final del encuentro, con su equipo por detrás en el marcador 4-3, una falta directa al alcance de muy pocos.

OTRO GOLAZO DE NUESTRO CAPITÁN 🫡 🫡🫡#DALvMIA | 4-4 pic.twitter.com/aOhBw7LJGZ — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 7, 2023

La noche ya se había iniciado de buena manera con un gol del argentino en el minuto 6 a pase de Jordi Alba, como cuando esa sociedad en el Barcelona campaba a sus anchas por España y Europa, pero el primer tiempo no terminó muy bien, ya que el FC Dallas logró ponerse por delante en el marcador. Ya en el segundo tiempo, el ida y vuelta llenó a Messi del temple necesario para hacer su trabajo. Primero, con el pase clave a Jordi Alba previo al 3-2 de Cremaschi; luego, con el centro para provocar el autogol de Farfán en el 4-3; y finalmente con su espectacular golpeo de falta directa para empatar el partido en los minutos finales y mandarlo a la tanda de penaltis.

Tanda perfecta

En esa tanda, el Inter Miami demostró su madurez y mandó a todas sus estrellas a los once metros; Messi, Sergio Busquets, Leonardo Campana, Kamal Miller y Cremaschi marcaron para firmar el pase a cuartos de final, mientras que Paxton Pomykal firmó la debacle de los texanos que acabó definiendo el partido para los de rosa. Con el pase en su poder, el equipo dirigido por el ‘Tata’ Martino espera en cuartos de final al ganador del cruce entre Charlotte FC vs Houston Dynamo. Dos equipos hasta no hace mucho inalcanzables para el Inter de Miami... hasta que llegó Messi.