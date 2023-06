El Sevilla trata de encajar en su límite salarial el regreso ¡de Sergio Ramos!

El central no ha renovado con el PSG y es agente libre. Victor Orta, sustituto de Monchi, trata de hacerle hueco. Parte de la afición no le soporta, pero Ramos quiere retirarse en su Sevilla

Salió de Nervión el 31 de agosto de 2005 y, desde entonces, ha sido el gran enemigo de al menos uno de los fondos del Ramón Sánchez Pizjuán. Pero la vida continúa y, en este verano de 2023, la historia de amor podría retomarse. Según diversas informaciones, el Sevilla estaría tratando de ajustar su límite salarial para hacerle espacio a Sergio Ramos en su plantilla de cara al próximo curso. Un bombazo en toda regla el del club hispalense.

Sergio Ramos, de 37 años, se quedará sin equipo dentro de 48 horas después de que su último club, el PSG, le comunicara hace tiempo su intención de no renovarle. Así que el coste de su contratación por parte de cualquier club no sería un problema, más allá de que como saben ahora los jugadores libres han decidido pedir una 'prima de fichaje' por llegar gratis. Es decir, que no llegan tan gratis.

Según la rumología, la única exigencia de Sergio Ramos, que siempre ha manisfestado su deseo de retirarse en el Sevilla, es la de ser el futbolista mejor pagado de la plantilla del club hispalense, una posición que ahora mismo detenta el croata Ivan Rakitic, con un salario de tres millones de euros netos anuales. Unas cantidades muy inferiores a las que está acostumbrado a cobrar Sergio Ramos (que ganaba 17 millones limpios en el Real Madrid y 9,5 millones netos en el PSG), pero que demostrarían las ganas que tiene Ramos de regresar a la que fue su casa.

Y mientras Víctor Orta y su equipo, tras heredar el cargo que durante tanto tiempo ostentó Monchi, se devanan los sesos para tratar de encajar la llegada de Ramos, la afición sevillista se divide ante su posible llegada. Sobre todo porque esta misma temporada el Pizjuán vio cómo tuvo que vivir un partido con dos sectores cerrados tras los insultos que recibió el camero en sus dos visitas consecutivas al Ramón Sánchez-Pizjuán entre el 12 y el 15 de enero de 2017, en partidos correspondiente a los octavos de final de la Copa del Rey y a LaLiga. Ramos se las tuvo tiesas con toda la afición en los dos partidos, especialmente con la zona de Gol Norte en la que suelen situarse los Biris Norte. Incluso lanzó un penalti e hizo un gesto a la grada en el choque copero.

Arabia parece desvanecerse

Mientras, la opción de recalar en Arabia Saudí va menguando con el paso de los días. A comienzos de este mes, el reportero Ekrem Konur anunció que el Al Ahli había tendido las redes a Ramos con una oferta anual de 20 millones de dólares, una cifra que se queda lejos de las de Cristiano Ronaldo o Karim Benzema. Desde entonces, no se ha producido ningún avance pero cuesta imaginarse a Ramos viviendo en un país musulmán.