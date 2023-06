Carrasco le atiza a Courtois y convierte la selección belga en un polvorín

El portero madridista abandonó la concentración de Bélgica al enterarse de que no iba a ser elegido como capitán. El jugador del Atlético aprovechó para criticarle públicamente

Podría haber sucedido en un pedacito de hierba del Metropolitano, o en una plancha de césped de las obras del Nuevo Bernabéu. Pero no. Ha sido en Bélgica. Allí, Thibout Courtois, portero del Real Madrid, y Yannick Ferreira Carrasco, delantero del Atlético, han provocado un incendio en la selección de los Diablos Rojos después de que el primero tuviera un aparente ataque de celos y abandonara la concentración belga y el segundo aprovechara la situación para atizar sin piedad al meta madridista.

Todo está relacionado con la capitanía de la selección belga, cuyo seleccionador ahora es un Dominic Tedesco que debe andar buscando medicación para la ansiedad. La Prensa de Bélgica dice que Thibaut Courtois abandonó la concentración de su equipo nacional tras tener conocimiento de que, ante la ausencia por lesión de Kevin de Bruyne, el capitán no sería él sino el delantero Romelu Lukaku.

Courtois no se presentó el domingo por la noche en el hotel de concentración del combinado belga en Tubize (sur de Bruselas) y no viajó a Tallin para el duelo con Estonia del martes, aparentemente ofendido porque el capitán contra Austria había sido Lukaku, de 30 años y con 108 convocatorias como internacional, por 102 del portero. Courtois aseguró en redes sociales que su decisión se debió a que tenía problemas físicos, pero Carrasco, que fue capitán un rato ante Estonia, no se lo cree.

A statement regarding the Red Devilshttps://t.co/vV3TqBbZEK pic.twitter.com/2rFzCa6TEH — Thibaut Courtois (@thibautcourtois) June 19, 2023

"Al final, es parte del equipo, es uno de los tres capitanes. Un brazalete es solo un detalle. Tienes que demostrar que eres un líder y un capitán con tu personalidad. Él eligió irse. Tenía molestias o no, nosotros no lo sabemos. Pero uno de los motivos de su marcha también fue el brazalete”, dijo el jugador del Atlético.