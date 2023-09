Las imágenes que sacuden al tenis: Tomic recibe una brutal paliza en Australia

En las redes sociales ha comenzado a circular por multitud de cuentas un vídeo que muestra el durísimo momento que vivió el tenista australiano al ser salvajemente agredido por dos personas.

Mientras que ahora mismo todas las miradas están puestas en el US Open 2023, que celebrará su gran final este domingo, el foco de la noticia ha pasado a estar en Bernard Tomic. En las redes sociales ha comenzado a circular un vídeo que ya es viral en el que se ve al Australiano recibiendo una brutal paliza por parte de dos individuos que todavía no han sido identificados.

Hablar de tenis es hacerlo de un deporte serio, en el que rara vez hay un mal comportamiento y que, cuando lo hay, es el público el encargado de recriminárselo al tenista en cuestión que suelta insultos gritando, que rompe alguna raqueta contra el suelo o pega algún pelotazo por estar disconforme con decisiones de los jueces o por su propio juego.

Todo el foco de atención de la información del mundo del tenis está en el US Open, que tras dos semanas de torneo celebrará la gran final este domingo. El último Grand Slam del año, en el que Carlitos Alcaraz defendía título antes de ser eliminado, está llegando a su fin, pero durante este viernes ha pasado a un segundo plano tras las imágenes que han corrido como la pólvora a través de las redes sociales.

Bernard Tomic fue agredido en las afueras de una empresa de tatuajes en Australia.



El ex top-20 no ha presentado ninguna denuncia.



A un lado han quedado esas semifinales porque Bernard Tomic ha pasado a ser noticia. El tenista nacido en Suttgart, pero considerado australiano, se encontraba en Estambul disputando un torneo en el que ha caído en los octavos de final. Pero no ha sido por lo deportivo por lo que ha pasado a ocupar titulares, sino por un vídeo que se ha difundido recibiendo una paliza por parte de dos personas.

Agresiones físicas y verbales

En este vídeo en cuestión, que dura apenas 16 segundos, se puede ver a Bernard Tomic acorralado y en el suelo recibiendo golpes físicos e insultos por parte de dos personas. La policía de Queensland, Australia, ha reconocido la veracidad de estas imágenes, pero no han podido iniciar una investigación porque no se ha presentado ninguna denuncia, por lo que en el caso de que no se produzca, estos actos podrían quedar impunes.

Se dio a conocer el video en el que dos personas acorralan y golpean brutalmente en el suelo a Bernard Tomic.



Se desconoce, por ahora, la fecha en la que se produjo esta brutal agresión a Bernard Tomic en Gold Coast, cerca de un local donde se hacen tatuajes. “Levántate, perro”, se escucha decir a alguno de los agresores mientras golpean al tenista cuando está en el suelo sin capacidad de defenderse.