Tiene sólo 16 años y 57 días pero ya es un histórico del fútbol español

Lamine Yamal se convierte en el jugador más joven en debutar y marcar con la Roja, y en el tercer futbolista más precoz en anotar un tanto con una selección del continente europeo

Lamine Yamal tenía solo 16 años y 57 días, y el viernes 8 de septiembre debería estar empezando sus clases en el Instituto, como tantos y tantos jóvenes de su edad en este país. Pero él ha decidido labrarse una leyenda, tan joven. Para empezar, porque cuando saltó al campo en el Georgia-España (victoria española 1-7) para comenzar la segunda parte, se convirtió en el futbolista más imberbe en disputar un partido con la selección española, desbancando por más de un año el récord de su compañero de equipo Gavi.

Y luego, más tarde, cuando en el minuto 74 recibió un balón dentro del área y, con un zurdazo y gran tranquilidad, lo mandó lejos de Mamardashvili, además de convertirse en el goleador más temprano en la historia de la selección (obvio) se convirtió en el tercer jugador más joven en la historia en marcar para una selección europea, superado únicamente por Sam Johnston en 1882 con Irlanda del Norte (15 años y 160 días) y József Horváth en 1906 con Hungría (16 años y 12 días).

“Estoy muy feliz por mi debut y por el gol. Estoy viviendo un sueño, muy feliz. Quiero dar las gracias a los jugadores y al entrenador por la confianza que me ha dado y a todos los que me han ayudado en este camino”, confesó Yamal después del partido. Acerca de su decisión de jugar para España y no por Marruecos, el jugador del Barcelona añadió que “se ha visto que estoy satisfecho y feliz con la decisión. Espero ganar muchas cosas”.

Hat-trick de Morata

Yamal es el cuarto jugador que debuta con Luis de la Fuente. Le antecedieron Robin Le Normand, Joselu y David García. En Georgia, España despejó los nubarrones de la torpeza del seleccionador en el Caso Rubiales con un muy buen partido que deja claro que el título de la Nations League no fue regalado y que este grupo puede aspirar a hacer cosas más que interesantes. Tres goles de Morata, uno de Dani Olmo, Nico Williams y Lamine Yamal y un autogol de Kvirkvelia hicieron que el partido en Tiflis fuera un trámite para La Roja. El 1-7 endereza el rumbo de España en su grupo de clasificación para la Euro, aún a seis puntos del líder, Escocia, pero con un partido menos.