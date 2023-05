La prensa se lía con la traducción y hace estallar a un ex del Barcelona

"La próxima vez llamadme", ha contestado este jugador a la prensa tras un error de traducción en unas declaraciones donde no habla precisamente bien de su etapa como jugador azulgrana.

No hay duda de que el FC Barcelona es un gran club en el que a muchos jugadores les gustaría estar. Sin embargo, como ocurre muchas veces en el mundo del fútbol, las cosas no transcurren por los cauces que uno espera y desea. Es el caso de Samuel Umtiti, que pasó de ser uno de los mejores centrales del conjunto culé en su primera etapa como azulgrana a estar defenestrado, siendo incluso “carne de memes” para afición y medios de comunicación.

Tras su etapa en el ostracismo en el equipo culé el defensa francés encontró una salida en forma de cesión hacia el Lecce italiano, donde ha disputado esta temporada un total de 23 partidos y que ahora mismo se encuentra en plena pelea por mantenerse en la Serie A. Allí Umtiti asegura que ha vuelto a recuperar la sonrisa después de su etapa en Barcelona, que no recuerda precisamente de la mejor manera.

Umtiti y el error de la prensa

Desde luego se ha despachado agusto en una entrevista que ha concedido a Canal Plus Francia, donde pone de vuelta y media al que todavía es su club. “Cuando me mudé a España, me sentí apreciado y jugué a un gran nivel. Empecé a sentir desconfianza, me sentí mal y me di cuenta de que ya nadie creía en mí”, relata el zaguero, que continúa con su testimonio sobre su estancia en el Camp Nou.

“Pasé cuatro años en Cataluña de depresión, no solo a nivel deportivo, sino en la vida cotidiana", es la una frase de Umtiti que ha traído cola. Y es que, la mayoría de medios de comunicación habían traducido la palabra "depresión" como "prisión", quedando la frase: "Pasé cuatro años en Cataluña en prisión". Ha sido el propio futbolista el que lo ha aclarado en su cuenta de Instagram, proponiendo a los periodistas que cuando tengan dudas le llamen la próxima vez.

Sin embargo, ese detalle no quita especial peso a las palabras de Umtiti hacia el Barcelona, donde afirma que tan solo quería sentirse “preciado, útil y respetado” en el conjunto catalán. El central galo, por el contrario, se deshace en elogios y cariño hacia su actual equipo: “En Salento he vuelto a encontrar mi sonrisa y estoy agradecido con eso. Me encanta el idioma, la comida, la moda...pero ahora solo pienso en evitar el descenso”.

Por el momento, dos partidos le quedan a Umtiti y al Lecce para intentarlo, pero después tiene que volver a Can Barça. Al francés, si no le encuentran salida en forma de una venta, le queda largo tiempo allí. Y es que acaba su contrato con la entidad que dirige Joan Laporta en junio…del año 2026. Xavi no cuenta con él y tendrá que volver a encontrar una salida, quién sabe si de nuevo al equipo italiano donde tan contento está u otro destino donde poder seguir disfrutando del fútbol a sus 29 años.