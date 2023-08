Aunque se marche ahora, el Atlético seguirá teniendo un problemón con Joao Félix

Si Joao Félix llega este verano al Barcelona, lo hará en calidad como cedido y no traspasado. Así lo considera el periodista especializado en fichajes Fabrizio Romano a semana y media para el cierre del mercado de verano de 2023. De momento, el portugués continúa entrenándose junto a la plantilla colchonera, pero el técnico Diego Simeone no ha contado con él ni un minuto en los dos partidos ligueros del curso. Al menos esta ha sido la hoja de ruta en las primeras dos semanas de la temporada. Joao está en el disparadero.

El hecho de que Joao sólo pueda marcharse como cedido acrecienta el problemón que tiene el Atlético con el portugués. Su valor de mercado decrece de manera exponencial (según Transfermark, el portal web de referencia, su valor actual es de 50 millones de euros, casi un tercio de lo que le costó a los rojiblancos en su momento) aunque hay un hecho hasta cierto punto positivo: Joao tiene contrato con los del Metropolitano hasta 2027 por lo que una escasa vigencia de su contrato no supondrá que valga aún menos.

“¿Joao Félix al Barça cedido o a título definitivo? No creo que sea un traspaso”, argumentó Romano en su cuenta de Twitter sobre la operación. El de Viseu tampoco dispuso de minutos en la pretemporada rojiblanca y sigue totalmente distanciado del ‘Cholo’, a la espera de una primera oferta culé que sigue sin producirse y con la intención de intentar forzar la rescisión de su contrato si el club le cierra la puerta de salida hacia el Olímpico.

João Félix, out of Atlético Madrid squad as he’s just waiting to leave the club — impossible to stay. No way. ⛔️⚪️🔴



João keeps waiting for Barcelona. No changes. pic.twitter.com/zxdNrl0T4n