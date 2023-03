Vinicius se ahoga en la polémica: ni un gol fuera de casa en Liga desde octubre

El brasileño, envuelto en mil y una polémicas desde el partido contra el Atlético de Madrid del pasado mes de septiembre, se diluye lejos del Santiago Bernabéu en un océano de odio.

El huracán Vinicius ya tiene su primer gran damnificado: el propio jugador del Real Madrid. El brasileño, envuelto en mil y una polémicas desde el partido contra el Atlético de Madrid del pasado mes de septiembre, se diluye lejos del Bernabéu en un océano de odio. La mecha encendida en el Metropolitano ha prendido no un petardo, sino una traca en todos y cada uno de los estadios españoles que visita el vigente campeón de Liga. Y al brasileño le pitan tanto los oídos que no da pie con bola.

La estadística es demoledora. Desde la polémica en el estadio del Atlético, Vinicius no ha vuelto a marcar un sólo gol, en Liga, lejos del Santiago Bernabéu. Es cierto que Vini no es un goleador, lleva siete goles en 23 partidos ligueros disputados (estuvo sancionado ante el Elche por acumulación de tarjetas), pero la estadística no miente: antes del Baila Vini Baila ante el Atlético, jornada seis, el brasileño había marcado dos veces lejos del Bernabéu en cinco fechas. Vamos ya por la vigésimo cuarta jornada liguera y la producción de Vini lejos de casa no ha aumentado desde entonces. "Toro en tu corral y torazo en rodeo ajeno", decía siempre Di Stéfano. Pero a Vini no le funciona.

Hay más datos que hacen saltar todas las alarmas. Porque no sólo de goles vive Vini, también de asistencias. Las cifras de pases de gol se han resentido de igual modo que la de los goles. Desde el esperpento en el Metropolitano, el brasileño sólo ha sido capaz de filtrar una asistencia, en El Sadar ante Osasuna, el 18 de febrero, dándole el pase de gol a Valverde para el 0-1 de un encuentro que acabó con triunfo blanco por 0-2.

La producción ofensiva de Vinicius lejos de casa, en Liga, se ha convertido pues en residual. Sin goles y con sólo una asistenciaa lejos de casa desde septiembre, no hay la menor duda de que la polémica montada alrededor de su persona ha perjudicado su fútbol, y también el de su equipo, sumergido en una espiral de odio que no beneficia a nadie.

Fuera de LaLiga, Vini sí acierta

Esos datos curiosamente no tienen reflejo en el resto de competiciones, hablando solo de sus prestaciones fuera de casa: en Copa del Rey marcó ante el Villarreal en enero (victoria blanca 2-3). En Champions, marcó en la derrota (3-2) ante el Leipzig y anotó un doblete y dio una asistencia en la conquista blanca de Liverpool (2-5). En los dos partidos del Mundial de Clubes se despachó con tres goles y una asistencia. Sólo en la Supercopa de España, donde los blancos jugaron ante Valencia y Barcelona, su producción fue nula.