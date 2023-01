Un futbolista de primera se salta las normas y jugará en la liga de Gerard Piqué

El que ex del Barcelona creó una competición de fútbol en la que participan otros jugadores retirados, pero anunció que uno en activo ha pedido jugar con una máscara para no ser reconocido.

Que Gerard Piqué ha sido uno de los mejores centrales de la historia no hay dudas, pero tampoco las hay sobre lo liante que puede llegar a ser. Acostumbrado a buscar la polémica, ahora ha revolucionado la Liga Santander al informar que un jugador en activo de la máxima categoría del fútbol nacional ha pedido jugar en la Kings League, pero con la condición de hacerlo con una máscara para no ser reconocido.

Hace una semana dio el pistoletazo de salida la Kings League, el último proyecto de Gerard Pique. En este torneo de fútbol el ex futbolista del Barcelona ha conseguido reunir a streamers, youtubers y jugadores retirados para que sean los presidentes de los clubes. Entre ellos podemos encontrar a Iker Casillas, el Kun Agüero, Ibai Llanos, DjMariio o TheGrefg entre otros.

Los @XBuyer_Team tienen algo MUY LOCO que anunciar.



También hablaremos de lo que se viene en la 2ª Jornada. Hoy a las 22h, con @3gerardpique y varios presidentes.

En https://t.co/JrIKZsADW6#chupchupkings1 https://t.co/sEC5rgLlTA pic.twitter.com/BWiS9Sw5A5 — Kings League InfoJobs (@KingsLeague) January 6, 2023

Los presidentes son los encargados de hacer sus plantillas para la liga que se disputa cada domingo y que arrancó hace una semana reuniendo a 800.000 espectadores, más que los que consiguen algunos partidos de la Liga Santander. Ahora se viene la segunda jornada y Gerard Piqué ha anunciado un bombazo que creará más expectación de cara a esta Kings League que es una competición de fútbol 7.

En un directo en el canal oficial de la Kings League Gerard Piqué participó comentando las nuevas normas de los partidos, que son alternativas y no las convencionales, junto a varios de los presidentes de los equipos que participan en el torneo. Advirtieron que iban a dar una noticia de gran calibre y colocaron una cuenta atrás hasta el momento de desvelarla.

Enigma no quiere revelar su identidad. Es un jugador de primera y tiene menos de 30 años. pic.twitter.com/mDQ72Yvc1b — Kings League InfoJobs (@KingsLeague) January 6, 2023

Pues bien, el equipo que presiden los streamers XBuyer y su hermano MiniBuyer necesitaban un futbolista nuevo para rellenar su club y sorprendieron a todos anunciando que un jugador de primera disputará la jornada del domingo defendiendo sus colores frente al equipo de TheGrefg, que cuenta con Javier Saviola.

Con máscara y menor de 30 años

Entre los hermanos y Gerard Piqué desvelaron cómo fueron las conversaciones con el futbolista en cuestión hasta llegar a desvelar que jugará con una máscara de lucha libre y con todo el cuerpo cubierto para que no se le reconozca. Esto quiere decir que puede tener tatuajes, o no, y es por ello que podrían irse descartando jugadores hasta descubrir quién es, algo que no sería beneficioso para él.

Y es que este futbolista al que llamarán "Enigma" lo hará a espaldas de su club. El representante del jugador tachó esta decisión de locura y arriesgada, ya que se expondría a una dura sanción por parte de su equipo si se desvela su identidad. Además, Gerard Piqué comentó que tiene menos de 30 años, algo que podría ser una táctica de distracción.

Enigma llegará al Cupra Arena, en Barcelona, en una furgoneta ya disfrazado para que nadie lo reconozca. De hecho, Gerard Piqué y los hermanos Buyer serían los únicos que conocerían la identidad del futbolista. Ni sus propios compañeros lo sabrán, aunque otro de los presidentes, Adri Contreras, comentó que de fiesta le dijeron de qué futbolista se trata, por lo que no sería nada extraño que el jugador en cuestión acabase echándose para atrás o que se acabe descubriendo su nombre.