¿Y si resulta que Piqué vuelve a jugar al fútbol? Este podría ser su destino

Solo dos meses después de anunciar su retirada "definitiva", el central catalán podría estar sopesando la idea de "autoficharse" para el Andorra, el equipo de Segunda del que es propietario.

Gerard Piqué dejó el fútbol hace solo dos meses. Lo hizo de manera absolutamente sorprendente, en el medio de una temporada y a las puertas de un Mundial, viendo que su "amigo" Xavi Hernández no contaba prácticamente nada con su concurso y, también, experimentando en carne propia lo que es que tu propia hinchada te pite. Se despidió, por cierto, a su estilo: sin jugar, pero siendo expulsado por Gil Manzano en Pamplona, y con cuatro partidos de sanción en el zurrón. Que se supone que nunca iba a cumplir.

Se supone, porque parece ser que Piqué llevaría semanas sopesando la idea de regresar al fútbol en activo. Lo han contado los compañeros de Relevo, que publican la intención del central catalán de volver al césped, en concreto, en las filas del Andorra, club que milita en la Liga SmartBank, del que Piqué es propietario. Esto es, la idea es que el defensa se pudiera autocontratar, al estilo, por ejemplo, de lo que está haciendo Marc Gasol, dueño y jugador del Básquet Girona, que sobrevive en la parte baja de la Liga ACB a las órdenes de otro mito como es Aíto García Reneses.

La idea de Piqué parece muy original, pero su concreción no es demasiado sencilla. Por mucho que sea dueño del Andorra, el jugador no podría ser contratado por su propio club por cualquier salario. LaLiga posee un férreo control económico sobre los 42 clubes profesionales que la forman y habría de ser el Comité de Valoración de LaLiga el que, atendiendo a muy diversos factores, concrete exactamente el sueldo de un futbolista concreto. Y si ese dinero no entra dentro del límite salarial del club, el fichaje no se podría hacer.

Una palanca al estilo del Barcelona

Una manera de subsanar ese problema, según apuntan en la información de Relevo, sería, por ejemplo, realizar una ampliación de capital en el Andorra o, incluso, utilizar alguna palanca, al estilo de lo hecho por Joan Laporta al frente del Fútbol Club Barcelona.

Si saldados esos inconvenientes, Piqué aún mantiene el gusanillo de volver a vestirse de futbolista, el exjugador del Barcelona y de la selección española podría ser un refuerzo de lujo para el mercado de invierno del equipo que entrena Eder Sarabia, el que fuera segundo de Quique Setién en el banquillo blaugrana. Por ahora, en su estreno en la Liga SmartBank, el equipo del Principado marcha en una cómoda décima plaza, a solo 3 puntos de entrar en los puestos que dan acceso a los puestos de play-off para ascender a Primera. A lo mejor, con Piqué en el centro de la defensa andorrana ese objetivo, ahora absolutamente impensable, sería algo más sencillo.