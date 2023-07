La dedicatoria de Pello Bilbao, primer triunfo español en cinco años en el Tour

Con la victoria en la décima etapa de la ronda francesa, el corredor vasco del equipo Bahrain se aúpa a la quinta plaza de la clasificación general por detrás de Carlos Rodríguez.

Han pasado cinco años desde aquel triunfo de Omar Fraile en Mende para que haya llegado una nueva victoria española en el Tour de Francia. Ha sido su paisano Pello Bilbao, también vizcaíno, el que esta tarde se ha impuesto en la décima etapa de la ronda gala al ganar en la localidad de Issoire en un pequeño sprint de tan solo seis corredores escapados.

Han pasado 101 etapas entre esa victoria de Fraile y la presente de Pello Bilbao que, además de esta manera se aúpa hasta el quinto puesto de la clasificación general por detrás de Carlos Rodríguez, y a 1:56 minutos del podio.

La victoria española ha llegado tras una jornada de locos, justo después del día de descanso de ayer, que comenzó con el movimiento de Pogacar, segundo de la general, que tuvo la lógica respuesta en el líder de la ronda, el danés Vingegaard. Estas escaramuzas propiciaron que corredores importantes sufrieran muchísimo durante toda la etapa para estar con los mejores, aunque la escapada logró llegar a la meta, donde se produjo el triunfo de Pello Bilbao.

Descomunal Pello Bilbao https://t.co/P2N8mraAyg — Rafa Gallego (@rafa_gallego83) July 11, 2023

Tras cruzar la meta, el corredor vizcaíno contó a los medios de comunicación cómo se había gestado su triunfo: "Estábamos todos centrados, era un etapa importante, estábamos mentalizados, esperábamos una carrera dura. En un momento crítico, éramos cinco compañeros en el grupo delantero de 25, solo quería estar en la fuga correcta, si era posible con dos corredores", relató.

Además, Pello Bilbao desveló que "en los últimos tres kilómetros sabía que era el hombre más rápido del grupo, tenía la responsabilidad de cerrar los huecos. En los últimos metros he ido a tope. He cruzado la meta y he sacado todo lo que llevaba dentro".

Bilbao dedicó su triunfo a la memoria de Gino Mäder

El corredor del Bahrain no desaprovechó su momento feliz para realizar una dedicatoria muy especial; la victoria fue para la memoria de su compañero de equipo Gino Mäder, que falleció tras sufrir un accidente en la pasada Vuelta a Suiza, hace menos de un mes. "La victoria es por Gino (Mäder). Fue duro preparar las últimas dos semanas, estuve con mi familia, con mi hija, intentando ser positivo. Lo intenté en las primeras dos etapas, estaba esperando mi momento. He hecho el movimiento correcto. Es mi primera victoria en el Tour después de más de 10 años como profesional", recordó, emocionado, el corredor nacido en Guernica hace 33 años.