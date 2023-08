El Barça activa la palanca Ter Stegen y esperan un favor de Catar o Arabia Saudí

El Barcelona continúa haciendo malabarismos financieros para poder seguir actuando en el mercado de fichajes y reforzar así la plantilla de un Xavi Hernández que sueña con aspirar a todo.

Los días van pasando y cada vez estamos más cerca de que suene el pitido final en el mercado de fichajes. El próximo 31 de agosto los clubes tendrán que cerrar sus plantillas, pero todavía queda más de una semana para que los diferentes equipos de nuestro país firmen a nuevos futbolistas, como el Barcelona, que tiene que conseguir hacer ajustes económicos para cumplir con el fair play financiero y poder llevar a buen puerto varias operaciones que tienen abiertas.

En las oficinas azulgranas Deco, nuevo director deportivo, trabaja a destajo para traer a esos futbolistas que ha pedido Xavi Hernández. Uno de los principales objetivos para que vista de azulgrana es Joao Cancelo, pero la operación lleva parada varios días. El técnico culé también quiere un centrocampista y ha sonado con fuerza Joao Félix, que no es del gusto del entrenador, pero sí de la directiva.

La crisis económica que azota al Barcelona desde hace varias temporadas impiden que esos movimientos puedan completarse. De hecho, los azulgranas están teniendo problemas para inscribir a los jugadores que han llegado este verano, aunque han agilizado el trabajo para poder hacerlo y que Xavi cuente con ellos, como ya se vio hace unos días en el debut liguero frente al Getafe, partido en el que el Barça no pasó del 0-0 en el Coliseum Alfonso Pérez.

‼️🔜El guardameta del conjunto culé diferirá su salario para ayudar al club económicamente con el Fair Play financiero



✍️ @RogerTorello @Raulespi_ https://t.co/MWWxDGILPx — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) August 19, 2023

Joan Laporta ya ha activado alguna palanca, pero todavía le queda trabajo que hacer. Sergiño Dest y Clement Lenglet no salen de la entidad azulgrana, por lo que ocuparían una masa salarial que no puede ser destinada a uno de los jugadores que quieren fichar. Por otro lado, hay otros nombres como el de Ferran Torres o Ansu Fati por los que no se descarta una posible venta si llegase una gran oferta.

Las palancas de Ter Stegen... y Coutinho

Pero volviendo a las palancas, el Barcelona está a punto de activar una nueva. Tiene que ver con Ter Stegen y con la decisión del guardameta germano de ampliar su contrato, hasta 2028, tal y como ha informado Mundo Deportivo. De esta forma el ex del Gladbach diferiría su salario y permitiría más libertad de movimiento a la entidad de la Ciudad Condal para maniobrar en este mercado de fichajes que concluye el próximo 31 de agosto. El portero ejercería de capitán con esta medida ayudando así al equipo.

💰 El centrocampista brasileño del Aston Villa interesa mucho a varios clubes de la liga qatarí y el Barça podría embolsarse la mitad del dinero con su venta



✍️ @Raulespi_ https://t.co/A79DsDV9Jb — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) August 19, 2023

El Barcelona también podría recibir una inyección económica inesperada gracias a un posible traspaso de Philippe Coutinho a la liga de Catar o de Arabia Saudí. El mediapunta brasileño está en el Aston Villa, pero Unai Emery no cuenta con él y se podría producir esa venta. El Barça se guardó un 50% del futuro traspaso y esa venta llegaría a ser un ingreso con el que no contaban en la dirección deportiva culé.