El Barça se sube a la ola saudita y busca inversores en Arabia

Mundo Deportivo desvela que varios grupos árabes se interesaron por invertir en el club azulgrana durante la última visita de Laporta al país, el pasado mes de junio

Es la ola de moda en el fútbol mundial, así que dejarse arrastrar por ella no es algo que pueda sorprender a nadie. Menos aún si eres el FC Barcelona, tu situación económica es delicada y necesitas una urgente entrada de capital de la forma en que sea para poder redecorar los balances de a entidad, inscribir a los nuevos jugadores y poder enderezar el rumbo financiero de la entidad para poder volver a competir con los mejores en Europa. Esa ola se llama Arabia Saudí y, según ha desvelado hoy Mundo Deportivo, hay varios grupos inversores del país interesados en poner capital en el Barça.

¡ARABIA A LALIGA! El FC Barcelona 🇪🇸 sería un objetivo para las inversiones saudís. Según Mundo Deportivo, Joan Laporta 👤 ha recibido la visita de varios inversores de medio oriente 🇸🇦 quienes no verían con malos ojos sumar su dinero 💰 al último campeón de España. pic.twitter.com/4WVCM6N6Ap — GOLPERU (@GOLPERUoficial) August 5, 2023

Lo adelanta Ramón Fuentes, también presentador de deportes de TeleMadrid, en el rotativo barcelonés, el decano de los deportivos. El periodista asegura que "son varios los grupos saudís que ahora mismo están pendientes de la situación del club que preside Joan Laporta y que no verían con malos ojos una entrada de capital en el equipo azulgrana. No olvidemos que el pasado mes de junio el presidente Joan Laporta estuvo de visita tierras saudís donde se reunió, entre otros, con el presidente de la Federación Saudí en Ryad".

El rotativo indica que no hay contactos formales para que se estableza esa inversión económica saudí en el Barça, sino que fue un paso preliminar en la que estuvieron presentes algunos representantes españoles con buenos lazos en el país árabe. Mundo Deportivo añade que "todo esto se explica porque ahora mismo Arabia Saudí no sólo busca convertirse en una referencia del fútbol mundial con sus fichajes multimillonarios de jugadores que se están marchando a esta liga. También, y dado el potencial económico con el que cuentan, quieren seguir expandiéndose por todo el mundo y hacer negocio más allá de sus fronteras. Y eso pasa por llegar a las mejores ligas del continente, y una de esas formas sería invirtiendo en el actual campeón de la liga española. Ahora sólo falta ver si este interés inicial se acaba convirtiendo en realidad".

Articular la inversión

Más allá de lo que publica Mundo Deportivo, y dado el nivel extrarodinariamente inicial de este posible proyecto, lo realmente importante sería poder articular la inversión saudi en un, no lo olvidemos, club deportivo y no empresa. Es decir, que no tiene como finalidad el lucro, sino el arraigo del deporte y la satisfacción de sus socios. Poner en venta pequeñas porciones económicas del club a futuro (las denominadas palancas) es una de las soluciones, ya lo hizo el Barcelona en el pasado. Dar entrada a los inversores a puestos de responsabilidad del club es otra, lo que ha hecho el Real Madrid con Key Capital Partners. Si el Barcelona acaba aceptando la entrada de inversores saudíes, ésta será sin duda una de las piezas capitales del acuerdo.