Militao recuerda por qué comenzó con mal pie su trayectoria en el Real Madrid

El central brasileño se ha sincerado en una entrevista en su país en la que, entre otras cosas, se lamenta de la marcha de Karim Benzema del club blanco con destino a la liga saudí.

Eder Militao comienza su quinta temporada con la camiseta del Real Madrid y lo hace después de dos campañas convertido en titular indiscutible del equipo. A sus 25 años, y con algunas dudas que proceden de su irregular final de temporada, se presenta de nuevo como defensa absolutamente fundamental en los planes de Carlo Ancelotti.

El futbolista ha concedido una entrevista a Sporty Brasil en la que, en cierto modo, realiza un balance del tiempo que lleva en el Real Madrid, a donde llegó, previo pago de 50 millones de euros, procedente del Oporto portugués.

El central brasileño empezó recordando lo complicado que fue para él acoplarse a su nuevo equipo y a una nueva Liga como la española. "Cuando di el primer toque sentí que no sabía jugar. Era un juego muy rápido", asegura, además de relatar lo mal que lo pasó el mismo día en el que fue presentado como nuevo jugador del club del Bernabéu. "Era algo totalmente nuevo para mí. Al entrar y ver tantas cámaras me impactó. Respondí cinco preguntas y luego empezó a faltarme el aire, por eso me tuve que ir".

Después de dos primeras temporadas donde no cumplió en absoluto las expectativas creadas con su millonario fichaje, llegó Carlo Ancelotti al banquillo del Real Madrid y aquel fue el verdadero punto de inflexión para que se viera la verdadera cara de Eder Militao. Para el brasileño Ancelotti "fue un entrenador que me ayudó bastante, me abrazó y me hizo evolucionar".

De cara a la temporada que comenzará en menos de un mes, el Real Madrid no podrá contar con su máximo artillero de las últimas campañas, el francés Karim Benzema, que no renovó con el club blanco para probar suerte en la liga saudí y en sus petrodólares. Sobre la marcha del galo, Militao reconoce que "nos fastidió que se fuera. Al final es el mejor delantero del mundo, pero todo continua y debemos estructurarnos de nuevo".

Militao, sobre Vinicius: "Es el mejor del mundo"

El que sí que permanecerá en el equipo será su compatriota Vinicius Jr., uno de los principales amigos del defensa en la plantilla. El brasileño se vio envuelto durante toda la temporada pasada en lamentables episodios de racismo que acabaron en los tribunales. "Lo que pasó en Mestalla", reconoce Militao, "fue muy triste. Sabemos que es complicado acabar con ello, pero debe haber medidas más estrictas contra los racistas". Sobre el propio Vinicius, tampoco tiene ninguna duda: "Ahora mismo es el mejor jugador del mundo", asegura.