Benzema y Militao, KO. La victoria ante el Valencia es la definición de pírrico

Los dos jugadores tendrán que someterse a diversas pruebas el sábado para conocer el alcance de sus lesiones. Están descartados para Mallorca, como Kroos, pero aún no para el Mundialito.

Ahí les tienen, en la foto que ilustra esta imagen, concentrados en el calentamiento previo al partido liguero del jueves ante el Valencia. Karim Benzema y Eder Militao, el puntal ofensivo y el muro defensivo del Real Madrid de Ancelotti. El equipo blanco derrotó por 2-0 al Valencia en el día de la patada voladora de Gabriel Paulista a Vinicius. Pero más allá de esa jugada, el encuentro fue la definición perfecta de "victoria pírrica". Porque una victoria pírrica no es ganar de milagro, por poca diferencia.

No, una "victoria pírrica" es aquella en que el triunfo se consigue dejando una gran cantidad de bajas en el bando vencedor. Y el Real Madrid, ante el Valencia, ganó 2-o y ganó para la causa a Ceballos, aclamado por el público, pero perdió a Eder Militao y Karim Benzema a sólo seis días del primer encuentro del vigente campeón de Europa en el Mundial de Clubes de Marruecos, el próximo miércoles en Rabat.

Los dos futbolistas se someterán a sendas resonancias magnéticas el sábado para conocer el alcance de sus lesiones y serán baja segura para el encuentro dominical ante el Mallorca, en Liga. Militao sufrió una dolencia en el aductor derecho mientras que Benzema se dolió de un golpe en la rodilla. Desde el Real Madrid son relativamente optimistas respecto a su participación en el Mundialito, aunque tampoco quieren precipitarse. Sobre todo con el francés, que acarrea un largo historial de dolencias esta temporada.

Otro que acabó tocado el partido ante el Valencia fue Kroos, el faro del centro del campo, con molestias en los abductores. Aunque no ha entrenado el viernes con sus compañeros, se espera que sí esté en Mallorca y no hay confirmación de que tenga que pasar por una resonancia, así que su presencia en el Mundialito parece segura. David Alaba parece que no llegará tampoco al partido ante los de Aguirre, aunque sí a la cita en el Reino Alauita, pero Lucas Vázquez está prácticamente descartado mientras que a Ferland Mendy le espera más de un mes para volver a un terreno de juego.