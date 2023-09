Victoria épica de Carlos Sainz en Singapur: exhibición de destreza y estrategia

El piloto español de Ferrari dio un auténtico recital en el Circuito urbano de Marina Bay en una carrera en la que Fernando Alonso no tuvo su día y terminó en la decimoquinta posición.

Carlos Sainz sacó a pasear su calidad a los mandos del monoplaza y consiguió la segunda victoria de su carrera en la Fórmula 1 - la primera fue en Silverstone en 2022- tras una auténtica exhibición en el GP de Singapur. El madrileño hizo un alarde de su destreza al volante, además de maquinar una estrategia con la que frenar a sus más inmediatos perseguidores y eso le valió para cruzar la línea de meta en la primera plaza. Por otro lado, Fernando Alonso no vivió su mejor día y terminó en la decimoquinta plaza, el último de los corredores que pudieron terminar la prueba de este domingo.

La tarde en España y la noche en Singapur comenzaba bien para un Carlos Sainz que arrancaba el Gran Premio desde la pole después de un fin de semana increíble para el de Ferrari. La gran ventaja con la que partía no era esa posición, sino que Max Verstappen y Checo Pérez, los dos Red Bull, tenían que iniciar la carrera por debajo de la décima plaza después de no haberse colado este sábado en la Q3.

SUENA POR TI 🇪🇸❤️ pic.twitter.com/hORT1wQbXC — DAZN España (@DAZN_ES) September 17, 2023

No perdió en ningún momento esa primera posición un Carlos Sainz que se vio beneficiado por un primer safety car. Ahí es donde prácticamente todos aprovecharon para pasar por boxes, así que todo se mantuvo igual. Una vez que se marchó el coche de seguridad el madrileño continuó dominando y no permitió que ninguno de los de atrás le alcanzase. Si es que hasta Ferrari jugó esta carrera para él y no para Charles Leclerc como ha venido haciendo estos años.

MODO ESTRATEGA ON 🙌



Carlos Sainz le dio DRS a Norris para que pudiera defenderse ante Russell. Sencillamente BRILLANTE#SingapurDAZNF1 🇸🇬 pic.twitter.com/eGDjyqLjGA — DAZN España (@DAZN_ES) September 17, 2023

Posteriormente llegó el momento clave con el virtual safety car. Ahí Carlos Sainz optó por no cambiar neumáticos, algo que sí hicieron los Mercedes de George Russell y Lewis Hamilton. A partir de ese momento los ingleses volaron en la pista del Circuito urbano de Marina Bay y fueron quitándose a todos los pilotos que tenían por delante hasta que llegaron a Lando Norris, que iba segundo. Que no superasen al McLaren fue cosa de Carlos Sainz.

Tirar de estrategia

Y es que el madrileño tiró ahí de ingenio para trazar una estrategia brutal que le permitió cruzar la meta en primer lugar. Carlos Sainz podía optar por tirar hacia delante aunque los neumáticos delanteros estuviesen en las últimas, pero prefirió dejar a Norris cerca para que pudiera utilizar el DRS ante las acometidas de los Mercedes. Le salió bien al madrileño, que se llevó el triunfo tras unas vueltas agónicas que concluyeron con George Russell echando el resto y saliéndose de la pista.

El momento en el que Russell acabó en el muro



Respeto para un piloto que se dejó el alma 🤝#SingapurDAZNF1 🇸🇬 pic.twitter.com/5TOffIj5nf — DAZN España (@DAZN_ES) September 17, 2023

Finalmente al podio se subieron Carlos Sainz, Lando Norris y Lewis Hamilton, primero, segundo y tercero respectivamente. Los Red Bull de Max Verstappen y Checo Pérez no tuvieron su mejor día, como tampoco lo tuvo un Fernando Alonso que cruzó la línea de meta en la decimoquinta posición. Primero una sanción de cinco segundos para el asturiano y una parada pésima en boxes cuando el virtual safety car, además de una salida, condenaron al de Aston Martin, que tendrá que seguir esperando para su 33 cuando su compatriota acaba de lograr su victoria número 2.