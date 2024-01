Carlos Sainz orgulloso con el nuevo GP de Madrid

El piloto español Carlos Sainz (Ferrari) se ha mostrado "orgulloso", "como español y como madrileño", de que Madrid vuelva a tener un Gran Premio de Fórmula 1, tal y como han confirmado este martes los organizadores del Mundial.

"Como español y como madrileño, hoy es un día muy especial y para sentirse orgulloso. ¡La Fórmula 1 vuelve a Madrid! ¡Nos vemos en 2026!", escribió en su cuenta oficial de la red social X, anteriormente conocida como Twitter.

