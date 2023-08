El pico de Rubiales puede conseguir ya lo que no consiguieron Las Quince

La Federación Española estudia aspectos jurídicos y contractuales para despedir al seleccionador campeón en Australia, Jorge Vilda, por su apoyo incondicional a Rubiales

Lo que no consiguieron Las Quince, lo va a conseguir 'El Pico de Rubiales', que no es un remake de la película de Eloy de la Iglesia de 1983 hecho por el ya ex presidente de la Federación Española de Fútbol, sino el beso que le plantó en los morros a Jenni Hermoso, jugadora de la selección española de fútbol que acababa de ganar el Mundial y se acercaba a recoger su medalla sin esperarse un premio (por llamarlo de alguna forma) extra. Y es que todo apunta a que el seleccionador nacional femenino, Jorge Vilda, el mismo que resistió en su cargo pese al escándalo de Las Quince, todo apunta a que va a ser destituido de su cargo en las próximas horas por su apoyo al ex máximo dirigente del fútbol español.

Todo ello a pesar de que el propio Rubiales le ofreció la renovación para sorpresa de todos en esa comparecencia en la que el máximo dirigente del fútbol español se defendió de las acusaciones y dejó bien claro que no iba a dimitir.

La renovación sorpresa de Vilda.



💬 "Te invito a que te quedes con nosotros los próximo cuatro años cobrando medio millón de euros al año". pic.twitter.com/gME0HL82KY — Relevo (@relevo) August 25, 2023

Después de la reunión de la Comisión de Presidentes Territoriales de la RFEF que tuvo lugar este lunes, la primera tras la inhabilitación de Rubiales por parte de la FIFA (el CSD sigue de perfil en todo esto, a los amigos no se les abandona), se filtró que se están buscando las opciones existentes para destituir a Vilda de su cargo, revisando aspectos jurídicos del contrato del todavía seleccionador femenino. La Comisión hizo pública una nota tras su reunión, pero no incluyó el asunto Vilda porque su destitución es algo que solo puede acometer la Junta Directiva de la nueva RFEF que ahora preside Pedro Rocha.

Vilda había estado en la picota desde la final del campeonato, como parte de los integrantes del núcleo duro de Rubiales que había presionado a Jenni Hermoso para que apareciera en su vídeo de disculpa, así como por haber sido de los más entusiastas durante la surrealista comparecencia del ya ex presidente del pasado viernes, aplaudiendo cada una de sus intervenciones.

Ahora, "a la mayor brevedad posible", según aseguran fuentes de la RFEF, será despedido, lo mismo que pidieron Las Quince en su comunicado de hace unos meses, sin suerte. El que no correrá la misma suerte que Vilda es Luis de la Fuente, seleccionador absoluto masculino, que pese a quedar muy tocado de cara a la opinión pública salvará, de momento, su puesto.

El conflicto de Las Quince

Tras la disputa del Europeo 2022, en el que España cayó en el primer cruce, quince futbolistas enviaron otros tantos emails a Rubiales en los que se quejaban de lo que entendían como unos métodos de trabajo inadecuados por parte del seleccionador nacional, Jorge Vilda, y pedían, además, mejores condiciones, tanto deportivas como extradeportivas. Sólo tres de las rebeldes acudieron al Mundial y Vilda nunca estuvo en entredicho para la RFEF.