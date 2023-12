Xavi y Deco, a la gresca tras el ridículo del Barça ante el Girona en Montjuic

Mientras que el técnico catalán habló de "equipo en construcción" y de "no mal partido de su equipo", el director deportivo fue mucho más autocrítico por la derrota ante el líder.

La exhibición del Girona en Monjtuic (2-4) ante el Barcelona deja varias conclusiones. La primera, evidente, es que el equipo de Míchel, aprovechando además el tropiezo del Real Madrid en Sevilla ante el Betis (1-1) es líder de Primera División después de disputadas las 16 primeras jornadas de campeonato, casi media competición.

El conjunto catalán ha ganado 13 de los 16 encuentros disputados y solo ha perdido 1, precisamente el que le ganó el Madrid en Montilivi. Pero es que llegó a Montjuic y ganó al Barcelona y además jugando exactamente igual que a Xavi le gustaría que jugara su equipo.

El partido fue, sin duda, uno de los mejores de lo que va de Liga y es cierto que el Barcelona ha ganado partidos en los que jugó peor que anoche en Montjuic. Pero no lo es menos el hecho de que el Girona cuajó un encuentro absolutamente espléndido y que la victoria del equipo de Míchel es absolutamente incontestable.

A la conclusión del encuentro, a Xavi Hernández no le dolió en prendas felicitar al conjunto vencedor, pero volvió a recordar que el Barcelona es aún "un equipo en construcción" y que el partido "había sido muy parejo". "Si hubiera ganado el Barça también diríamos que es justo. Creo que hemos tirado 31 veces, nos ha faltado la efectividad", comentó Xavi, que no dudó en asegurar que el Barcelona "no ha hecho un mal partido" y que "no hemos jugado mal a fútbol".

Sin embargo, esa opinión no fue correspondido en la zona noble del FC Barcelona. Sin ir más lejos, Deco, el director deportivo del club, no estaba en absoluto de acuerdo con lo manifestado por Xavi Hernández. "No hemos hecho un buen partido. No hemos sido contundentes", sentenció el portugués.

El director deportivo del F.C. Barcelona reconoció que "creo que hemos empezado bien. Ellos empezaron ganando. Nosotros empatando. No hemos sido lo suficientemente fuertes para ganar el partido. Ellos han sido contundentes, sabían a lo que venían y tienen calidad. Nosotros lo hemos intentado pero no hemos podido".

Xavi y Deco: disparidad de criterios

Sobre el futuro de la competición después de la exhibición del Girona en Montjuic, Deco reconocía que "tenemos que luchar. No hay nada decidido. La Liga es larga. Queríamos ganar y no hemos sido capaces. Era un rival directo".

No parecía, en todo caso y tras la derrota, el mejor momento para preguntar al director deportivo por la hipotética continuidad de Joao Félix y Joao Cancelo. "Primero tenemos que ganar y preocuparnos de lo que tenemos que hacer. Todavía no ha acabado el año. No es momento de hablar de los Joaos. Es momento de ganar partidos".