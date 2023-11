El lamentable desprecio de Lewandowski al joven Lamine Yamal, que salpica a Xavi

Pese a la exigua victoria frente al Alavés (2-1), el juego del Barcelona no termina de brillar y los nervios se suceden entre sus futbolistas, incluidas las estrellas más veteranas.

El FC Barcelona no carbura. Pese a ganar al Alavés (2-1), acabó pidiendo la hora en su propio estadio y su juego no brilló en ningún momento de un partido en el que fue en desventaja desde el segundo 20 del encuentro gracias a un gol de Samu Omorodion, el delantero español cedido por el Atlético de Madrid al conjunto vitoriano.

El juego culé fue absolutamente lamentable durante toda la primera parte, hasta el punto de que el público despidió a sus jugadores con una buena ración de silbidos en el descanso. Se notó que era el primer partido de Pedri tras su lesión, que la baja de De Jong es importantísima para Xavi Hernández y que Joao Félix, pese a su buen comienzo de temporada se está quedando, como sucedía a menudo en el Atlético, en un gran futbolista que solo expone su clase en momentos muy determinados.

Otro que andaba en baja forma se reivindicó con dos goles. Lewandowski igualó el encuentro con un extraordinario cabezazo que hizo inútil la estirada de Sivera y repitió al marcar el segundo tanto tras transformar un penalti claro cometido sobre Ferrán Torres.

Sin embargo, los nervios del polaco quedaron claros durante todo el encuentro. El exjugador del Bayern está pasando una mala racha y lo paga con los árbitros, a los que protesta de manera continua durante todo el partido, y también con algunos de sus compañeros.

A nadie se le escapó el lamentable desprecio que hizo Lewandowsi al jovencísimo Lamine Yamal en un momento concreto del encuentro. El internacional español comandó uno de sus habituales ataques por la banda derecha y, al concretar la oportunidad, realizó un centro que no contentó en absoluto al delantero polaco. "¡Al segundo palo!" , se le entiende con gestos claros de enfado al delantero del Barça en unas imágenes captadas por el programa Deporte Plus+, de Movistar Plus+.

Justo después de este incidente, el jovencísimo Lamine Yamal trató de buscar con la mirada a Lewandowski para restañar la herida, pero el polaco continuaba ofuscado pensando en lo que acababa de suceder. De hecho, en un momento en el que ambos jugadores compartían similar espacio sobre el terreno de juego, el español trató de chocar la mano con el polaco, que, de manera lamentable, evitó el saludo.

Lewandowski con Lamine después del gol de penalti del delantero Polcaco.

Eso sí, las aguas parecieron volver a su cauce y, tras anotar el gol de la victoria, una cámara captó a ambos jugadores celebrando el tanto y charlando de manera amistosa.