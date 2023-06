El presidente de Mutua critica el castigo fiscal a los fondos de pensiones

Ignacio Garralda denunció la presión que sufren estos fondos respecto a los de inversión, que tributan a la mitad, y lamentó su escaso desarrollo en cuanto a los planes complementarios.

El presidente del grupo Mutua Madrileña, Ignacio Garralda, ha criticado este jueves el "castigo fiscal" que sufren los fondos de pensiones individuales frente a los de inversión tras el último cambio legislativo, que, en su opinión, "no tiene sentido" pues ha "destrozado el producto".

Durante un acto organizado por la Confederación Española de Directivos y Ejecutivos (CEDE), Garralda ha explicado que este tipo de ahorro finalista siempre ha sido "el patito feo" del sistema y las entidades no lo han desarrollado mucho, quizá por la escasa demanda de los clientes, derivada, en parte, de las elevadas comisiones que debían pagar.

El ejecutivo resaltó que los planes de pensiones han sido descuidados en el sistema financiero español y su desarrollo ha sido limitado, ya que el enfoque estaba más en los beneficios fiscales que otorgaba a los participantes que en la rentabilidad financiera. Tras la reforma fiscal, que redujo de 8.000 a 1.500 euros las aportaciones máximas anuales desgravables a los fondos de pensiones individuales, el ahorrador tiene aún menos incentivos para decantarse por este tipo de productos, ha considerado.

"La reforma de los planes de pensiones no tiene sentido", afirmó Garralda, criticando que hayan "arruinado" los planes de pensiones individuales. "No solo no hay un incentivo fiscal (...), sino que hay una verdadera penalización fiscal en comparación con los fondos de inversión", explicó el ejecutivo, refiriéndose a que el rescate de un plan de pensiones se grava como rentas del trabajo, mientras que los retornos de un fondo de inversión se gravan como rentas del capital.

Por otro lado, Garralda también informó de que el Grupo Mutua Madrileña estudia la posibilidad de realizar más adquisiciones adicionales en el ámbito de la gestión de activos con el objetivo de continuar su crecimiento en este segmento.

El ejecutivo mencionó que "si encontramos otra empresa que quiera unirse a nuestro proyecto, seguramente realizaremos alguna compra adicional". También explicó que el grupo se encuentra en proceso de integración de procesos con sus últimas adquisiciones: EDM, Orienta Capital y Alantra Wealth Management.

Sin embargo, reconoció que el mercado de adquisiciones en este sector es complicado debido a que la gestión de activos es un negocio que requiere poco capital, lo que hace que los propietarios de las empresas no estén dispuestos a vender sus participaciones fácilmente.

En relación a esto, destacó que el sector de la banca privada tiene un "magnífico futuro" debido a que las personas están más interesadas en cuidar su patrimonio y tienen mayor formación financiera. Además, señaló que los depósitos bancarios son insuficientes para satisfacer las necesidades actuales.

Garralda también hizo hincapié en el espacio existente tanto en la gestión de activos como en los seguros de vida-ahorro en el contexto de las subidas de los tipos de interés. Explicó que cuando se tiene un 80% de la jubilación garantizada por el Estado, no hay muchos incentivos para ahorrar, pero advirtióde que esa tasa no se mantendrá a largo plazo.

"Esa tasa no es sostenible, tiene que reducirse y, cuando la gente sepa que va a reducirse, ahorrará más", subrayó el presidente de Mutua Madrileña, quien recomendó a los jóvenes que comiencen a ahorrar desde ahora si no quieren tener problemas en su jubilación.

Cuando se le preguntó sobre la posibilidad de implementar una jornada laboral de cuatro días, Garralda comentó que la propuesta parece que está ganando aceptación, aunque también dudó sobre la viabilidad de reducir las horas semanales de trabajo de 40 a 36 manteniendo el mismo salario.