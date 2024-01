El Gobierno no defiende al campo español frente a los ataques de Francia

COAG, por su parte, tacha de "falsas" e "indignantes" las declaraciones de los representantes políticos franceses, y defiende que España forma parte de la política agraria común europea

El secretario general de la Coordinadora de Agricultores y Ganaderos (COAG), Miguel Padilla, ha tachado de "falsas" e "indignantes" las declaraciones que han hecho representantes políticos franceses en las que se refieren a España como "un país extranjero" con "una legislación más permisiva que la francesa".

"Estamos ante la política agraria común, que son de las pocas políticas europeas que son precisamente comunes, y la legislación lo mismo es en Alemania, que en Francia, que en España o que dentro de los 27 países. País tercero son aquellos que no pertenecen a la Unión Europea", ha remachado Padilla.

No entienden desde COAG, "cómo se pueden hacer estas clasificaciones y, sin embargo, no se menciona la entrada de productos de Marruecos".

Asimismo, ha añadido que España "es un miembro de esta unión" y, por tanto, no entienden desde COAG, "cómo se pueden hacer estas clasificaciones y, sin embargo, no se menciona la entrada de productos de Marruecos".

"Debe ser que hay ciertos intereses en este país por empresas francesas", ha añadido. Además ha señalado que "manifestaciones de este tipo lo que hacen es increpar más los nervios de las personas que están reivindicando legítimamente sus derechos y la problemática que tienen y, por tanto, no hacen ningún bien al sector ni francés ni español", ha concluido refieriéndose a los bloqueos y ataques a los camiones españoles en la frontera francesa.

El secretario de Estado para la Unión Europea, Fernando Sampedro, ha dicho este lunes que el Gobierno sigue con "preocupación" las protestas de los agricultores franceses que incluyen el bloqueo del paso a camiones españoles, por lo que está en contacto con las autoridades del país vecino para que "garantice la seguridad" de los transportistas españoles y sus mercancías.

"Estamos en contacto con las autoridades francesas para que se garantice la seguridad de los transportistas españoles, la seguridad de las mercancías españolas y la pronta restauración de la libertad de movimiento", ha declarado Sampedro en declaraciones a la prensa en Bruselas, a donde asiste a una reunión de ministros de Asuntos Generales de la UE.

"Apreciamos que las autoridades francesas han hecho una llamada a evitar la violencia, ha añadido el secretario de Estado, que no ha respondido, sin embargo, a cómo valoran desde el Gobierno las declaraciones del domingo del primer ministro de Francia, Gabriel Attal, en las que sugirió que se aplican normas más laxas en los países vecinos.

Según recogen diversos medios locales, Attal afirmó el domingo durante una visita a una producción agrícola que el Ejecutivo francés estudia medidas para hacer frente a la "competencia desleal" de otros países.

"No es normal que (los agricultores franceses) no puedan utilizar ciertos productos que países vecinos sí utilizan y sus mercancías lleguen luego aquí", afirmó Attal, en un mensaje en el que no nombró países pero que se han interpretado como referencias veladas a España e Italia.