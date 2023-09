Importante oferta laboral de Cepsa para jóvenes titulados en distintas áreas

Este programa "se consolida como uno de los más competitivos a nivel nacional, en el que jóvenes de diferentes procedencias y formaciones pueden comenzar su carrera laboral

Cepsa oferta 78 vacantes para jóvenes recién titulados, de los cuales más de 40 se sumaran a su plantilla en los próximos meses, en el marco del programa 'Challenging U', destinado a impulsar la carrera profesional de los recién graduados en distintas disciplinas.

En un comunicado, la compañía ha destacado que este programa "se consolida como uno de los más competitivos a nivel nacional, en el que jóvenes de diferentes procedencias y formaciones pueden comenzar su carrera laboral en una de las compañías líderes del sector".

Los recién graduados se van a incorporar a las oficinas de Madrid y los centros industriales de Andalucía, situados en Palos de la Frontera (Huelva) y San Roque (Cádiz).

Además, contarán con un contrato indefinido, distintos beneficios sociales y podrán continuar ampliando su formación cursando un posgrado en Gestión Empresarial impartido por la Escuela de Organización Industrial (EOI).

Una treintena de jóvenes, graduados en Derecho, Economía, Administración y Dirección de Empresas, Comunicación o distintas Ingenierías, que ya se han incorporado a la compañía, tendrán la oportunidad de sumarse a los diferentes proyectos que se desarrollan dentro de la misma.

Además, con el objetivo de impulsar la participación de talento femenino, la compañía ha seleccionado un 77% de mujeres en esta edición, y en su compromiso con la inclusión, ha incorporado a un 10% de personas con discapacidad.

Talento para conseguir la transformación

Durante el acto de bienvenida a esta nueva generación de 'Challenging U', la directora de Recursos Humanos de Cepsa, Bettina Karsch, ha mostrado su convencimiento de que el talento joven que se incorpora a la compañía encarna muy bien los valores de esta y que "su conocimiento, arrojo, innovación y compromiso les ayudará a llevar a cabo la transformación que el sector necesita".

Además, Cepsa quiere incorporar en los próximos meses a otros 48 recién graduados en todo tipo de titulaciones que cubran las necesidades de sus unidades de negocio de 'Mobility and New Commerce', 'Commercial and Clean Energies', 'Energy Parks' y Química y sus áreas corporativas.

La iniciativa 'Challenging U', puesta en marcha por Cepsa en 2015, se enmarca en el programa 'Talent Call', que además incluye otras iniciativas como 'Welcome U' y 'Developing U', todas ellas orientadas a la atracción, desarrollo y retención del talento joven.

Desde que Cepsa apostó por 'Challenging U', más de 250 jóvenes han formado parte del programa y más del 70% de ellos han consolidado su puesto en la compañía.

