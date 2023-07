Sánchez es el responsable: 800.000 votos por correo en el limbo

A falta de dos días para que termine el plazo en el que los ciudadanos que lo han solicitado puedan votar por correo, hay unos 800.000 votos que no se han emitido, por diferentes razones.

Según los sindicatos de Correos, 300.000 personas han recibido la documentación en su casa y aún no han acudido a votar y otras 450.000 tienen un aviso en sus buzones para ir a recoger el voto a la oficina de Correos después de que por dos veces los carteros hayan tratado de entregárselo en mano sin éxito. Además hay unas 45.000 peticiones de voto que todavía no han sido atendidas. Correos dice que de aquí al jueves, último día para votar, habrán entregado todas. ¡Habrá que verlo!



Entre los que no han votado o no han recogido la documentación para hacerlo habrá casos para todos los gustos, desde luego. Es fácil pensar que habrá quien finalmente se lo haya pensado mejor y prefiera abstenerse. También habrá quien se haya echado atrás por las colas y el calor; y quien se haya marchado de vacaciones sin recibirlo y se quede sin votar contra su voluntad.

Una persona rellena los documentos de voto por correo en Madrid.



El caso es que hay 800.000 votos en el limbo en estos momentos por un motivo principal: alguien decidió que las elecciones se celebraran un 23 de julio, con media España desplazada por vacaciones. Y ese alguien, Pedro Sánchez, lo decidió, dijo, “como presidente del Gobierno” (es el único que tiene potestad para hacerlo) “y también como secretario general del Partido Socialista”. Es decir, lo hizo por su interés y el de su partido, no por el de los españoles.



A todas luces es un momento nefasto para convocar elecciones. El deber de cualquier gobernante es fomentar la participación de los ciudadanos en las urnas, no poner trabas al ejercicio del principal derecho político que tenemos que es el derecho al voto. Hay que darles facilidades, no ponerles obstáculos, que es lo que supone para cualquiera encontrarse disfrutando de las vacaciones en un hotel, en la playa, en el extranjero o en un crucero.



Una de las principales características del 'sanchismo' es emponzoñar todo lo que toca: el CIS, RTVE, el Tribunal Constitucional, la fiscalía general del Estado, el Código Penal y, por supuesto, Correos. Siendo extremadamente generosos con un personaje como Sánchez, que no merece el beneficio de la duda, vamos a suponer que no hay mala fe en la “nefasta” gestión del voto por correo, tal y como la han definido los sindicatos de esta empresa pública.



Aún así eso no le exime de su responsabilidad de haber puesto al frente a José Manuel Serrano, su ex jefe de Gabinete e íntimo amigo sin preparación ni experiencia para el cargo. Tampoco tiene perdón haber fijado las elecciones en una de las peores fechas imaginables. Y todo por su interés personal. Vamos a ver cuánta gente finalmente se queda sin votar y hasta dónde alcanza el escándalo. Sea como fuere esto hay que apuntarlo en el debe de Pedro Sánchez.