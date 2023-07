Sánchez carga contra las encuestas mientras Tezanos saca el CIS más innecesario

El líder socialista ataca a los sondeos y cree que desmovilizan al votante progresista. Mientras tanto sale una nueva encuesta del CIS 4 días después de la anterior. Y sí, la gana Sánchez.

No hay duda de que Pedro Sánchez ha iniciado una cruzada contra las encuestas para intentar desacreditarlas. Casualmente todas ellas le dan como perdedor de las elecciones del 23J en detrimento de un Alberto Núñez Feijóo consolidado y que en caso de cumplirse los pronósticos, ganaría las elecciones. Mayoría absoluta o no, pactos mediante o no, lo que parece claro es que salvo sorpresa mayúscula será el más votado con diferencia.

Este lunes, último día en el que se pueden publicar sondeos electorales y por ello cobran especial relevancia, hemos vivido un nuevo capítulo de ese intento de desprestigio por parte del líder socialista a las encuestas de los diferentes medios de este país. Y es que, Sánchez asegura que su único objetivo es desmovilizar el voto progresista. Como suele ser costumbre, él no tiene la culpa de nada. Su campaña, al igual que su Gobierno, sigue siendo perfecta.

Por ello, ha hecho un llamamiento a los simpatizantes de izquierda para que acudan a votar y no se dejen desalentar por estos sondeos que los dejan sin opciones. Ha sido en una entrevista en RNE donde ha vuelto a insistir en este mensaje. Además, cuando le han preguntado si cree que hay encuestas que buscan favorecer el voto de la derecha, el presidente socialista vuelve a sacar la carta de que solo el CIS y las realizadas por 40db para el Grupo Prisa muestran todos los datos. Precisamente las últimas encuestas de esta empresa demoscópica publicadas por estos medios también le dan como perdedor.

Tezanos sigue siendo el único que da a Sánchez ganador

Casualmente, solo el CIS de José Félix Tezanos sigue manteniendo a Sánchez y el PSOE como los más votados. Lo ha vuelto a hacer con un sondeo flash que se han sacado de la manga tan sólo cuatro días después del oficial, simplemente para apurar hasta el último día.

El resultado, el mismo prácticamente. Eso sí, con un punto más para los socialistas y uno menos para los ‘populares’. Tezanos en acción. Hay que recordar que las encuestas del organismo público no da estimación de escaños.

Sondeo flash 17 de julio: PSOE 32,2% de votos; PP 30,8%; Sumar 14,9%; y Vox 11,8%.

Barómetro 13 de julio: PSOE 31%; PP 29,6%; Sumar 15,5%; y Vox 11,7%

Estas encuestas se realizaron entre el 10 y el 12 de julio, fecha en la que ya se conocían los acuerdos entre PP y Vox en varias Comunidades y días en los que solo se hablaba de una cosa en el mundo de la política: el cara a cara entre Sánchez y Feijóo. Parece que para el CIS, Sánchez incluso habría salido reforzado del debate y Sumar, ya socio reconocido de Sánchez, se consolidaría como tercera fuerza, con casi cuatro puntos de distancia con los de Abascal. Como siempre decimos, cada vez queda menos para saber lo que deparan las urnas y saber quién se equivoca: si el 95% de encuestas, o el CIS de Tezanos.