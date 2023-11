Feliz fin de semana, feliz llegada al mes de noviembre.

Esta semana hemos celebrado el día de Todos los Santos y el día de los Fieles y Difuntos. En unas fechas tan dedicadas a la muerte, le hemos dado vida, una vida llena de "gloria" a un resistente Puigdemont. Lo hemos recuperado de tal forma que ya es un "amnistiado de facto", porque ya me dirán ustedes si, aunque no se firmara la amnistía, cómo podría ir la justicia española, contra un señor al que han ido a visitar miembros del Gobierno y figuras principales de la política para llegar a acuerdos. ¿Nos les parecería una payasada?. El señor Puigdemont, muy poco honorable, a mi parecer, ya está amnistiado de por vida, ha ganado a este Gobierno, ha ganado a la Justicia española y ha ganado a todos los que pensábamos que nadie debería proclamar independencias dentro de nuestro país.

El Presidente Sánchez le ha rendido tributo a este "huido de la justicia", a la vez que, en el cumpleaños de Dña. Leonor, en el día en que juraba la Constitución la Princesa de Asturias, también le prometía seguir al servicio de España y respetar la Constitución y todo lo que eso supone. Lo hacía Sánchez así, porque sabe que todo y todos tienen un precio y él, está dispuesto a pagarlo, con el dinero de los españoles, con la tierra de los españoles y con los derechos de los españoles.

Dice mi amigo Garcilaso, que "La cabra tira al monte y el que está como una cabra, te tira desde el monte". Sostiene que, como a nuestro Presidente todo le da lo mismo, se parapeta en la razón de lo irracional, para conseguir sus propósitos y, además, consigue que quienes hablaron de ilegalidades en determinados casos, solamente unas semanas después, defiendan "a capa y espada" todo lo contrario.

Garcilaso se licenció en psicología, es un estudioso de "personalidades controvertidas" de la historia. En cierta ocasión, sentados en una sobremesa de esas en las que nos gusta hablar de cosas trascendentes, me dijo, desde lo más profundo de su curiosidad: "A mí me hubiera gustado poder conocer en profundidad a Hitler, para saber cómo pudo convencer no sólo a políticos, sino también a intelectuales de la época".

Creo que hoy, Garcilaso, anda con misma inquietud, sobre Sánchez, porque ve cómo personas con las que trata, son convencidas en cuestión de días, de todo lo contrario a lo que pensaban hacía unas horas. Oigan comentarios de Ministras y Ministros hace poco menos de cuatro meses y oigan los de hoy.

Garcilaso no tiene la edad de Carrascal, que se nos ha ido este fin de semana, pero entiende que estamos en el camino, o de esa edad, o de ese destino. Recordamos, mientras miramos el horizonte que nos da este Mediterráneo, ese espíritu narrador de actualidades que se plasmaba en crónicas que eran más propias de una novela que de noticias del día.

Abríguense un poquito, que llegan temporales. Si pueden, háganse infusiones de amnistía, para después comer, les dejará relajados.

Como siempre, servidor de ustedes... Sergio Morales Parra