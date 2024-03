Semana de pasión por la pasión

Feliz fin de semana a todos. La apertura de la Semana Santa 2024 se lleva a cabo en este fin de semana. El "gran parón", sin ser vacaciones. Es lo que los ciclistas llamarían una "meta volante", seguida de un punto de avituallamiento, porque buscaremos un buen sitio para comer alguna de las "viandas" típicas de nuestra España plural y rica en matices culinarios.

La mente es un elemento libre de nuestro cuerpo que funciona con mucha libertad, sobre todo por la noche, cuando uno duerme. Así me he encontrado hoy con mi mente haciendo de las suyas, mientras mi cuerpo, al que dejé en reposo en la cama, para encontrarlo sin problemas por la mañana, no podía oponer ninguna resistencia a la "libertad del sueño".

He soñado una Semana de Pasión singular, en la que todos salían a la búsqueda de Ayuso. Ella, Ayuso, entró a lomos de un rocín en Madrid, dirigiéndose a la Puerta de Alcalá, donde era recibida por españoles y especialmente madrileños, con una palma en una mano y una cerveza en la otra, como símbolo de libertad. Allá por donde pasaba lanzaba frases contra Herodes Sánchez y aquellos que formaban su corte.

La vida en política se ha vuelto "bronca", es una pena. Hemos perdido todo tipo de elegancia a la hora de insultar. Ahora son auténticos y auténticas "rufianes..."

Durante días, estuvo reunida con los suyos, a los que daba directrices de cómo había que resistir por las múltiples andanas que el "poder" invasor le lanzaba.

En una cena, miró a los ojos a Feijóo y le dijo: "Tú me negarás tres veces". Feijóo no daba crédito. Y estando ya en la sobremesa de aquella cena se presentaron los fiscales del poder y la detuvieron. Allá se la llevaron al calabozo y Herodes Sánchez salió en la televisión y preguntó: "¿A quién queréis que os suelte, a Ayuso, a Puigdemont o a Koldo?". Y el pueblo respondió: "A Puigdemont y a Koldo"... En otra cadena Herodes Sánchez salió para decir: "Sabemos, además que Ayuso andaba con un tal Felijóo" y Feijóo, en las cadenas de radio decía: "Yo nunca estuve con ella, yo no la conocí, yo no sé de quién me hablan..." Y recordó que ella, en aquella cena en un restaurante de Gran Vía, ya le había dicho: "Tu me negarás tres veces".

Al tiempo que esto sucedía, se sabía que se acaba de quitar la vida el novio de Ayuso, se vistió con sus mejores galas y empezó a leer la prensa hasta morir, que es un modo muy sofisticado de suicidarse. Nadie supo jamás cómo se llamaba y en su tumba aparecía una lápida que decía: "Soy el novio de Ayuso y por eso estoy aquí, donde uno del cementerio me puso"

La mañana se fue abriendo camino, la luz del día entraba por la ventana y el sueño dejaba paso al despertar. Me quedé con las ganas de saber si finalmente la crucificaban o no.

Mientras me tomaba el primer café pude ver en las noticias que nuestro expresidente de la Federación Española de Fútbol, un "Rubiales" sin pelo, estaba en República Dominicana y había comunicado al Juez que lleva su caso en España, que vendrá el 6 de abril, lo hizo con un comunicado que decía: "Mira, que ya voy el 6 de abril, porque si voy antes, igual me crucificáis, que es Semana Santa". Lo mismo no era textualmente el contenido de la comunicación, pero se le parece bastante.

La vida en política se ha vuelto "bronca", es una pena. Hemos perdido todo tipo de elegancia a la hora de insultar. Ahora son auténticos y auténticas "rufianes" en una batalla verbal porque, de momento, nadie ha saltado a las manos, pero todo llegará si no se pone algo de cordura en todo esto.

Gritar más no es síntoma de razón, pero explíquenselo a éstos...

Disfruten de la Semana Santa. Pásenlo bien. Dediquen sonrisa y amor a los suyos.

Como siempre, servidor de ustedes... Sergio Morales Parra