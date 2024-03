Feminismo dividido

Feliz fin de semana. Marzo se consolida y ya estamos sintiendo el verdor de los campos previos a la primavera, animados por estas borrascas que quieren despedir el invierno con frío, agua y nieves, paso imprescindible para que nuestros embalses se llenen de agua y permitan una primavera y un verano sin restricciones de agua para los españoles.



Dejamos atrás la semana de la celebración del 8 de Marzo, el más dividido de la historia. La "izquierda" se ha querido apoderar de esta celebración y, dentro de la izquierda, las más radicales han generado formas de tratar el feminismo, de la que no participa toda la población femenina, y así hemos ido desembocando en pequeños corpúsculos que se manifiestan en horas distintas, por distintas ramblas o paseos, para no coincidir con otros. Al final tendremos que decir aquello de cuánto mal ha hecho el feminismo al feminismo. Leyes, como la Ley Trans, se han convertido en una amenaza para el respeto de los derechos de la MUJER.



El PP lanza un video en el que hace un recuento de los violadores y abusadores sexuales que actuaron contra mujeres, que han visto reducida su condena gracias a la "Ley Montero", así como el recuento de aquellos que vieron la puerta de la calle de la cárcel antes de tiempo, gracias a la aplicación de la misma Ley. El PSOE sale a decir que el video es un insulto a la mujeres y yo estoy de acuerdo, pero pienso que el insulto es la información que contiene y el que las insulta es el PSOE y su Gobierno. Cada uno de los datos que se da es cierto y contrastable, pero la izquierda sigue con la técnica de matar al mensajero.



Hemos vivido también la intensidad de la negociación de la "Amnistía" que se va a aplicar a todos los políticos y delincuentes catalanes que tuvieron actuaciones desde el 2011. Si la Ley de la Amnistía sigue adelante, habrá miles y miles de delincuentes, políticos o no, que podrán acogerse a ella. Los Jueces y Fiscales ya dicen que tiene difícil aplicación, incluso para el propio Puigdemont. Veremos en qué acaba todo esto. Lo que sí vemos son sus consecuencias dentro del propio PSOE, hay "Barones" que no aceptan este paso hacia el abismo. Emiliano García Page ha sido más radical en estos días, su enfado ha sido mucho más fuerte que en ocasiones anteriores, pero se quedará ahí, en un enfado más.



Dicen las estadísticas que hasta un 42% de los votantes del PSOE están decepcionados, no hablan estas estadísticas del porcentaje de españoles que estamos preocupados por esta deriva hacia la que el Gobierno se lanza, sin visión de futuro. Nos toman por tontos cuando dicen que con esto se conseguirá esa convivencia, como si no escucharan a los líderes del nacionalismo catalán diciendo que ahora buscan el siguiente paso, que es la "autodeterminación".



Entre la amnistía y el caso Koldo, el Gobierno no puede gobernar. Está bloqueado, esperando los periódicos de cada mañana, para conocer en qué más se le implica, porque estos millones de euros dedicados a las mascarillas, aprovechando un momento tan delicado en la sociedad española, traen cola.



Las explicaciones de "Armengol", la Presidenta del Congreso, fueron torpes e insuficientes, lo que hace que la información soportada en documentos, la vaya cercando cada vez más. Sánchez no se puede permitir perderla en un puesto tan importante, pero eso hará que la vaya apoyando, él y su Gobierno, día tras día, hasta que ya sea imposible.



Las nieves también han sido noticia de la semana. Han recorrido las principales cimas y la han visto ciudades principales del Norte de España. Decía el refranero: "Año de nives, año de bienes". Sólo esperamos que esas aguas que serán absorbidas por la tierra, una parte, otra irá directamente a cauces de ríos y así podremos ir beneficiándonos todos de este regalo de la naturaleza.



Me gusta la información que el Ministerio para la transición ecológica y el reto demográfico, en su Programa ERHIN, suele publicar de cada Cuenca Hidrográfica. Lo cierto es que hoy contamos con muchos medios tecnológicos que ofrecen gran cantidad de datos y que nos pueden ayudar a prever el futuro. Les invito a que hagan consultas, son muy gráficas y completas.



El mes nos acerca a Valencia, a sus Fallas, que el día 19 tendrán su día grande. Aprovechen para recordar a sus hijos que ese mismo día será el Día del Padre, no está mal que se gasten algo. Entretanto vemos, por las calles, ensayos de Pasos de Semana Santa, recuento de costaleros y empieza a oler a cera en esos lugares en los que los distintos Tronos van tomando forma. Prepárense a disfrutar de días dedicados al rezo y oración.



La noticia de otra tragedia también irrumpe en nuestros hogares. A un señor, Vicente, vecino de Hinojal (Cáceres), le toca la Lotería, algo que debió ser un notición, una alegría, se convirtió en su mayor desgracia, el alguacil de su pueblo confiesa que lo mató. No siempre es una suerte que te toque la lotería.



Nuestra tierra levantina sigue invitando estos días a la reunión, al encuentro alrededor de un arroz, a disfrutar de unas alcachofas y a terminar la comida junto al fuego de la chimenea... sigue haciendo algo de frío.



Como siempre, servidor de ustedes... Sergio Morales Parra