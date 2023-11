El privilegio de nacer aquí.

Feliz fin de semana. Feliz descanso. Noviembre se cobrará los últimos días, para dar paso al mes de la Navidad, en el que a todos nos parecerá la vida formidable, los políticos se tomarán "una copa" juntos y aquí parecerá que el Niño Dios ha venido a poner la PAZ que el Mundo necesita, pero no se engañen, esto no es más que una tregua, como la que se han dado los israelitas y los terroristas de Hamas en la franja de Gaza.



Decía mi amigo Evaristo Monterol, que no había tristeza más grande que no tener tierras y se compró unas macetas, así tenía tierras y plantaba algo. Lo decía porque era un emigrante dentro de España y nunca encontró acomodo en ningún lugar en el que vivió. Dada la profesión de su padre, militar, fue recorriendo provincias durante toda su infancia, pubertad, adolescencia y juventud, sin sentirse parte de ninguna de ellas, sin capitalizar ninguno de los defectos, esos que podemos atribuir a los oriundos de cada zona; porque los españoles somos así, a unos les decimos "cabezotas", a otros "agarraos", a otros "exageraos", etc. etc.

Bueno, pues Evaristo no era "nada"... era Evaristo. A mí siempre me pareció que estaba "fuera de sitio", se sentaba en los picos de las mesas, por si acaso. Pienso ahora en esas gentes de la "franja de Gaza", no en los terroristas, sino en los civiles, en los que no son de un Estado, son de una "franja", no son de ninguna parte, o sí lo son, pero nosotros los vemos, desde lejos, como si no pertenecieran a ningún sitio, como si no tuvieran derecho a "ser de...". Ahí les dejo la reflexión, no piensen en la parte política, piensen en la parte humana. Nadie escoge dónde nacer. Ustedes y yo, somos unos privilegiados. Ustedes y yo no hemos hecho nada para merecer abrir lo ojos y encontrarnos en el "Primer Mundo". Vinimos y aquí estamos, y nos gusta, y nos parece genial, y lo defendemos, pero... ¿y si hubiéramos abierto los ojos y estuviéramos en la "franja de Gaza"?



Evaristo tampoco escogió dónde nacer, ni en qué familia, ni en qué provincia. Mi amigo Evaristo siempre consideró que era de "ninguna parte".



Con Evaristo Monterol hablo por teléfono de vez en cuando, para reflexionar y tener otro punto de vista, porque el mío es mucho más emocional, me siento andaluz, porque nací en Andalucía, alicantino porque aquí me he criado y he estudiado aquí, pero también gallego porque me unen muchas cosas de mi vida a Galicia, manchego porque La Mancha me ha dado muchos momentos de felicidad, o de Madrid porque me ha ayudado, toda mi vida, a mi desarrollo profesional, y así les contaría mi orgullo de ser de muchos sitios y de sentirme de todas partes y no de "ninguna". Pues en mis conversaciones con Evaristo me ha sorprendido la serenidad con la que vive los acontecimientos políticos.

No se altera. Sostiene que vienen tiempos en los que la cabeza fría será el mejor aliado. "Hay que dejar hacer a los políticos", me decía hace unos días, con una metáfora quizá certera: "Cuando se incendia un edificio no sólo hay que sacar a los que allí habitan, además hay que trabajar para que el fuego no se expanda, en la medida de lo posible, así tienen que trabajar los políticos". Me ha dejado pensando unos días... Les dejo la metáfora por si ustedes le dan forma.



Evaristo es así, suelta la metáfora y no te la explica. Le pregunté qué pensaba que podía hacer el Rey en estos momentos tan complicados y me respondió: "A las ovejas se las esquila cuando hay vellón y favorece el clima". Ahí se quedó la frase y yo aquella noche sin dormir.



Ahí siguen los políticos enfrascados en el reto de la "Amnistía". Para unos, el reto de que salga. Para otros, el reto de que no pueda ser puesta en marcha. El primero en salir corriendo, el exministro de Justicia, Juan Carlos Campos, que ahora es miembro del Tribunal Constitucional, ha dicho que necesita abstenerse, principalmente porque él ya dijo, que la amnistía no era constitucional, al parecer, en un informe del Ministerio de Justicia, fechado en 2021. Los contrarios a la amnistía ven en esta actitud una clara entrega de voluntades al PSOE, porque lo correcto hubiera sido sostener lo que siempre dijo, cuando llegara el momento del debate y la votación en el Constitucional. Tenemos desencuentros para rato, pues se traslada, además al Parlamento Europeo.



Los españoles tenemos también otros problemas y nos preguntamos quién los va a arreglar, dado que hoy, el Gobierno, está mirándose el ombligo, porque allí se ha tatuado la palabra "Amnistía".



En nuestra "geografía" política, ha aparecido "Arrimadas", sigue siendo "Arrimadas", pero ahora "separada", es decir, ya no esta "arrimada" a su marido. Yo, a punto de cumplir treinta y siete años de casado, y ella, que es la que ha demostrado que sabe de "Política", va y se separa a los siete u ocho años. Se me ocurre que para ser político se pusiera la condición de estar un buen número de años casado, eso te curte, te prepara para negociar, te prepara para ceder, para reconocer éxitos conjuntos, para poner remedios cuando algo "hace aguas", etc. etc.

Total que ahora que lo pienso, ellos, los políticos, encontrarían la forma de que eso apareciera en los papeles oficialmente, pero que la realidad fuera otra. Borren mi propuesta, no vale.



Cuando nos volvamos a encontrar será Diciembre. Acojan el nuevo mes como se merece, con la alegría de quienes quieren pasar una maravillosa Navidad. Pongan colores en sus casas, pero háganlo ya, que la vida pasa a una velocidad pasmosa. No dejen de agradecer, cada uno según sus creencias, el haber nacido aquí, en el Primer Mundo, en una de las mejoras zonas para vivir y con unas "gentes" dispuestas a disfrutar de la vida.



Como siempre, servidor de ustedes... Sergio Morales Parra