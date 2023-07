Loreto Serrano denuncia insultos y amenazas en redes sociales debido a su sueldo

La alcaldesa de Santa Pola recrimina a Més Santa Pola las mentiras vertidas “falsedades interesadas con el objetivo de desprestigiar mi nombre y el de santa Pola en toda España".

En el primero de los dos plenos que celebro la corporación municipal, se aprobó la distribución del personal eventual que la ley permite incorporar, con los votos a favor del PP, abstención del PSOE y en contra de Vox y Més Santa Pola.

La propuesta de la alcaldía adjudica seis puestos de trabajo al equipo de gobierno y un secretario de grupo al PSOE al obtener seis concejales.

Ante las protestas especialmente de la coalición de izquierdas Més Santa Pola, que acusó a la

alcaldesa de vulnerar sus derechos constitucionales, Loreto Serrano respondió que “ustedes valoran estas designaciones en función de lo que más les interese en cada caso, porque por ejemplo en Guardamar gobierna el PSOE y no han concedido al PP con 6 concejales ninguna dedicación exclusiva o parcial y ningún liberado, o en Crevillent Compromís sólo dio al PP 3 medias dedicaciones a concejales y ningún liberado.

Eso lo asumen ustedes allí, pero si lo hago yo dicen que es inconstitucional. ¿Cuál es su criterio Ustedes no nos van a dar lecciones de democracia, fue el PP quien concedió por primera vez aquí liberados a la oposición en los años 90. En el año 1999 el PSOE no quiso concedernos ningún liberado y en 2015, cuando gobernaron ustedes, se repartieron todos y a nosotros nos dejaron con un solo despacho para 10 personas. ¡Cómo se olvidan las cosas que hacemos en el pasado!”

José Pedro Martínez, concejal de Hacienda y portavoz, se dirigió a la concejal Anna Antón de

Més Santa Pola para reprocharle que “lo peor que les puede pasar es la hemeroteca, es muy osado decir que no cumplimos la constitución. Tenemos el informe del secretario que confirma la legalidad de esta medida, no hay discriminación ni incumplimos ninguna ley. No entiendo para que necesitan un secretario de grupo para dos concejales y más teniendo una dedicación exclusiva, despacho, ordenador y la administración electrónica para que también puedan trabajar desde casa”.

Insultos y amenazas a la alcaldesa

Cuando el concejal de Més Santa Pola, Esteve Ruiz pidió intervenir y volvió a insistir en que la alcaldesa iba a cobrar más de 100.000 euros, Loreto Serrano le respondió que “estoy cansada de que usted manipule la realidad, está inventándose situaciones irreales para intentar desprestigiarme sin saber ni qué puesto iba a ocupar, ni lo que iba a cobrar, ni si tendría dedicación o no. Se lo ha inventado todo. ¡Ya está bien de mentir! Estos días estoy recibiendo insultos y amenazas a través de las redes sociales por culpa de sus mentiras y no estoy dispuesta a consentirlo. He estado muchas legislaturas cobrando por debajo de todos los municipios de la provincia con la misma población que el nuestro, así que nadie me puede decir que estoy aquí por dinero”. La alcaldesa acusó incluso a Ruiz de actuar de mala fe como represalia por exigir un secretario para su grupo y al que el equipo de gobierno se opone.

Rebaja de las asistencias al nivel de 2015

Al acabar este pleno se celebró una junta de portavoces para informar sobre la propuesta que la alcaldesa llevaría al posterior pleno, que se celebró con carácter de urgencia la modificación del anterior acuerdo de indemnizaciones a concejales sin dedicación por asistencia a plenos, juntas de gobierno, comisiones informativas o juntas de portavoces. Dicha propuesta planteaba volver a las retribuciones que aprobó en la legislatura 2015-2019 el entonces gobierno de izquierdas junto a dos tránsfugas de Ciudadanos, y que mantuvo igual el PP en la pasada legislatura.

La alcaldesa Loreto Serrano, en su intervención, explicó que “he demostrado que nunca he estado en el ayuntamiento para ganar dinero y no voy a permitir que algunos desprestigien mi nombre y el de Santa Pola en los medios de comunicación y las redes sociales. Mi intención cuando aprobamos el incremento de las retribuciones era favorecer a todos los concejales, tanto del equipo de gobierno como de la oposición, pero algunos lo han utilizado políticamente para intentar hacerme daño a mí y, por consiguiente, a Santa Pola. Los sueldos de los concejales con dedicación exclusiva o parcial continuarán tal y como aprobamos el pasado 23 de junio, pero he decidido modificar el importe de las asistencias, que es lo que me afectará a mí al ser diputada provincial, a lo que se pagaba desde 2015 para que nadie tenga la tentación de volver a acusarme falsamente de querer ganar mucho dinero”. La propuesta se aprobó con el voto favorable de los 11 concejales del PP y la abstención del resto de ediles.

“Pensaba que iba a haber más apoyo a la propuesta por parte de la oposición. No entiendo cómo se abstienen. Quizá sea porque ellos también dejan de cobrar el incremento, ahí es donde está el problema”, expresó Loreto Serrano al comprobar el voto de los tres grupos opositores.

El sueldo real aprobado para la Alcaldía de Santa Pola se cifra en 62.930 € brutos al año, muy lejos de los 100.000 que inventa Més Santa Pola con la vieja táctica de utilizar una media verdad para fabricar una gran mentira