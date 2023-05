No hagan un "Bolaños" en las comuniones

Feliz fin de semana, primero de los de mayo, en el que el día de la Madre será protagonista. Todas las publicidades nos recuerdan que este domingo le hacemos un gran homenaje a "la que nos trajo al Mundo", de la que todos nos desharemos en elogios, con toda la razón del Mundo. Nuestra relación con nuestras madres define mucho lo que va a ser nuestra vida. Yo estoy feliz de esa relación con mi madre y observo la maravillosa relación que mis hijos tienen con la suya, la mujer a la que acompaño en esta vida desde hace décadas y a la que admiro, también, por cómo desarrolla ese rol materno, ha sabido educar a sus hijos en la felicidad.



La semana nos vino cargada de pequeñas anécdotas que, cada vez, tienen un mayor sentido político. El dos de mayo, nuestro Ministro Bolaños quiso "reventar" el acto de la Comunidad de Madrid, pretendiendo saltarse el protocolo. Recibió una lección de la Jefa de Protocolo de la Comunidad y le salió "el tiro por la culata". No lo veo haciendo lo mismo en Cataluña el once de septiembre, ni en la coronación de Carlos III.



El nefasto atrevimiento del Ministro ha traído "ríos de tinta". Los unos aprovecharon para tachar al Gobierno de la Comunidad de Madrid de "antisistema", los otros hablaron de la intención del Gobierno de coartar siempre la libertad de Madrid y asaltar esta Comunidad y desbancar a su Presidenta, Ayuso. El resultado es que hoy hay más personas que la apoyan, todavía, que las que había antes del "incidente". Sus enemigos la hacen más fuerte y el "pueblo" multiplica su aclamación.



Por el modo de defender su posición, Ayuso, empieza a ser la candidata deseada, pero al Gobierno de España. Que tenga mucho cuidado Sánchez porque le pueden salir muy mal estas "andanadas" en Madrid.



Los "videntes" de las encuestas, auguran que Comunidad de Madrid, Comunidad Valencia y Andalucía, lo tienen fácil para estar gobernados por el PP. Quedan pocos días para saber si son falsas elucubraciones.



Esta semana se intensifica el temor de los españoles a que la Justicia termine dejando cientos de miles de procesos en el "limbo" de la prescripción, debido a la concatenación de huelgas. Todo parece que la Ministra de Justicia y su equipo, son incapaces de parar esta "hemorragia" de paros que provocan la suspensión de juicios todos los días. No han sabido ver el problema ante el que se encontraban lo que demuestra que son malos gestores de esta área.



Nuestra Ministra Yolanda Díaz ha descolocado a las distintas facciones de la izquierda más radical, va a participar en los mítines de Podemos, en los de Compromis, en los Más Madrid, aunque estos estén "compitiendo" entre sí en Valencia o en Madrid, simplemente porque ella está por encima del bien y del mal, ella es la Diosa de la izquierda, la que quiere que todos la apoyen en las generales, como futura presidenta de España. Su jugada es rebuscada, aunque ninguno de los suyos la entiende, pero ella es así de enrevesada.



Me oí esta semana una declaración de esta Ministra, de lo que es la política en la actualidad, en la que justicia climática, justicia social, trabajo decente, crecimiento inclusivo y sostenible y ensanchamiento democrático, son términos que une en unas frases vacías de contenido, pero que ella, que es una "juntapalabras", se llena de ego al pronunciarlas, como si estuviera diciendo algo que va a quedar para la posteridad, como el principio de una nueva era. Dice cosas en algunos de sus discursos como si fuera la nueva "Mesías", así habló del término "Matria" en lugar de Patria y así habla del proyecto SUMAR, que yo empiezo a ver en él un nuevo concepto: "Su Mar de tonterías".



La Junta Electoral abre un expediente a la portavoz del Gobierno por "excederse" en sus explicaciones, atacando, en periodo electoral, a los adversarios políticos, especialmente al PP. Le da igual, es una práctica que ya han llevado a cabo en ocasiones anteriores y les da resultado.



Como telón de fondo, les dejo el eco de la visita que nos hizo el Presidente de Colombia, un impresentable Gustavo Petro. No entiende nada de lo que puede referirse a mantener unas buenas relaciones entre los dos países y sigue atribuyendo a España los males de Colombia, una nación, que hace más de doscientos años que es independiente de nuestro reino. También indicó que no había podido dormir bien, que había tenido pesadillas porque estaba durmiendo en el Palacio de El Pardo, donde vivió Franco. Lo dice el "Comandante Andrés", lo dice "Aureliano", que eran sus nombres en el M-19, movimiento que se quiso llenar de razón utilizando la violencia y generando muertes en algunas de sus actuaciones. No me digan que no hay que tener una tremenda falta de consideración a la hora de hacer estos comentarios, dado que el país anfitrión tiene especialmente preparado ese palacio para atender a las autoridades que nos visitan.



Disfruten de estos días de descanso que en algunos lugares volverán a tener temperaturas agradables. Si no están invitados a Comuniones, no me hagan un "Bolaños", quédense en casa. Les aconsejo que no se pongan creativos, unan unas patatas a unos huevos y cebolla y háganse una tortilla española para disfrutar con los amigos, acompañada de un vino que les haga recordar estas tierras levantinas con esa uva monastrell, portadora de los aromas de nuestros monte y sus hierbas silvestres.



Como siempre, servidor de ustedes... Sergio Morales Parra