Toca poner algo de pasión por la vida

Feliz fin de semana. Se nos echó encima la Semana Santa, sin darnos cuenta, como casi todo en la vida. Este Domingo es "Domingo de Ramos", momento que aprovecharemos algunos para felicitar al famoso defensa del Real Madrid, con la broma de que le dedicaron un domingo a él solito y gracias similares.

La Semana Santa es como un pequeño descanso para acometer otra parte del año que nos conducirá hasta las vacaciones del verano. Sin este parón, sería impensable llegar a agosto con algo de cordura, al ritmo que va la vida y surgen las noticias.

El día siempre está lleno de novedades que dejan de serlo en unos minutos. Lo comentaba hace unos días, dando un paseo por la playa de Muchavista con mi primo "político", José Miguel Saval. En este caso lo de primo "político" cubre las dos acepciones, porque es primo de mi admirada y querida esposa y porque además ejerce de político, ya que es el cabeza de lista de Ciudadanos, por la provincia de Alicante. Pues eso, que paseando hacíamos un recorrido de cómo la vida nos ha ido llevando y trayendo, en algunos momentos a una velocidad superior a la de la luz, a la velocidad del pensamiento, a la velocidad de los deseos, incluso a la velocidad de los "te quieros" a los hijos, esa sí que es una velocidad impresionante... los besas, los abrazas, les dices "te quiero" y en el momento de despegar tu cara de la suya, han crecido y no te has dado cuenta.

José Miguel me contaba cómo parece que fue ayer cuando empezó a dedicarse a la política y cuando lo piensa se da cuenta de que lo hizo pegado a Adolfo Suárez, quien fue su mentor en el CDS y, entonces fue cuando empezó a sentirse como un "moderado muy radical", pero muy radical en la moderación, porque él piensa que construir es función de todos y que la política no se puede permitir perder ni una sola voz.

Nos acercamos a la orilla y el silencio nos trae el sonido de las olas y los dos somos mediterráneos y nos alimentamos del horizonte que nos ofrece la mar y él me reconoce que hoy no ve un horizonte claro en el futuro de España, ni un sonido agradable como el del mar. Lo que se escucha y lo que se ve "echa para atrás". Es necesario menos radicalismo y más espíritu constructivo, porque el ciudadano lo que necesita es recuperar la ilusión por la vida, no el odio hacia los demás.

Vivimos un momento de desilusión en el que, a las nueve de la mañana, surge una noticia contra un partido y éste pone en marcha su maquinaria, para que a las doce haya una noticia mala del otro partido. La política se está convirtiendo en una partida de tenis de mesa. Hemos pasado del "...y tú mas", al "...y tú peor".

Este humilde candidato de Ciudadanos me dice, con esa "crispada moderación": "Tenemos que inundar la política de centralidad, porque en las ideas que defiende el Centro Político, coincidimos la mayoría de los españoles y desde ahí se puede construir una nación".

Reconoce que el Centro no tiene soluciones para todos, pero tiene diálogo de todos. José Miguel no se erige como un "profeta", no es dueño de todas las soluciones, pero es facilitador de todos los diálogos.

Y lo oigo y me apetece seguir charlando. El aire nos da en la cara y nos trae los aromas de restaurantes cercanos, cocinas de arroces, de producto de nuestra tierra y nos encaminamos para sentarnos y degustar un buen plato, mientras seguimos poniendo encima de la mesa los principales retos que tiene nuestra Comunidad Valenciana en los próximos años. El camarero se acerca y nos toma nota, pedimos unas tapas y mi primo se adelanta y le dice al camarero: "Pero eso lo pone usted al Centro" y es que hasta para comer es de Ciudadanos.

Llegó la hora de separar nuestros caminos y le deseo mucha suerte en los retos que tiene por delante. Son los retos del Centro Político español, demostrar que desde el diálogo y la moderación se consiguen mejor los objetivos de las Localidades, de las Comunidades Autónomas y de la Nación.

Yo decido volver a sentarme en la orilla de la playa, antes de volver al ruido del día. Antes de descubrir que a todos los políticos, les ha dado por analizar la vida de Dña. Ana Obregón y de la hija que ha conseguido a través de la gestación subrogada que, aprovecho para decir que tenemos que cambiarle el nombre a esto, porque suena a fórmula de inversión en activos tangibles, por ejemplo. Metes esta frase en una conferencia del Presidente de la CEOE y cuela perfectamente: "Estamos en un proceso de gestación subrogada que compromete la economía española en un 5.3, frente al 3.1 que arrojaban los datos prepandemia". Oye y no suena raro.

He visto, en las noticias, que Marlaska no dimite, porque no hay razón para ello. Es más, el día que deje de ser Ministro tiene previsto seguir dirigiendo el Ministerio, no habrá razón para no hacerlo, según dicen sus más allegados.

El Presidente del Gobierno ha hecho dos cambios en su Ejecutivo, no ha llegado ni a "lavado de cara", se ha quedado en quitarse las "lagañas" con los dedos.

Y para los aficionados al futbol les diré que nuestra Selección perdió por dos goles ante Escocia y que nuestro entrenador dijo en rueda de prensa que "hemos hecho lo que estaba previsto y estoy satisfecho", yo admiro a este hombre y ustedes ya saben por qué, no hace falta que les dé muchas explicaciones.

El inicio de la Semana Santa nos recuerda que hay que poner algo de "Pasión" por la vida, nos trae motivos y formas múltiples de disfrutarla, yo les dejo dos ideas para estos días, la primera, que la disfruten en familia, es lo más grande que podemos tener, y la segunda, háganse unas torrijas, de leche o de vino, pero siempre con canela y azúcar, si pueden háganlas con pan casero de toda la vida, el "brioche" y cosas similares quitan autenticidad.

Si mi "primo político" les pudiera hablar a cada uno, les aconsejaría que se tomen la vida con moderación, que si se hacen fotos, intenten salir en el centro y que sean buenos "ciudadanos". Yo me sumo a sus deseos y les mando un abrazo asegurándoles que rezaré por todos, en cada capillita que visite en estos Santos Días.

Como siempre, servidor de ustedes...Sergio Morales Parra